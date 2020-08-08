【餓「新」嘗啖＠iM網】浪漫應該和誰吃？買一送一佛跳牆套餐

進餐，很多人都很講究。有的重視星級，米芝蓮多少星？總廚多少星？多少名人明星食過？有人重視排場，餐廳裝潢夠不夠奪目？出自哪位名設計師之手？餐具杯碟是甚麼名堂？有人看重食材和味道和吸引的價錢……能夠一應俱全當然好，但世事哪有那麼多的十全十美？！在我看來，星級、排場、味道固然重要，飯腳同樣重要。當然，一個人有一個人的享受，又作別論。

和誰吃飯，改變不了那餐飯的味道，但絕對掌握了那餐飯的心情。而吃飯的心情又牽扯了人類的味覺神經。就像和和志同道合的朋友吃飯，份外有食慾盡情大快朵頤，和正在減肥中的朋友吃飯，總得收歛一下，不好意思肆無忌憚吧？尤其最近只限二人聚餐，那飯腳真的成了決擇題。最近「十里洋場」就出了這樣一道「友情題」，推出「買一送一頂鴿佛跳牆套餐」承惠298元的超值套餐，講明買一送一，就算一個人去食，都係298元，而且不可打包，想自私吃？不可能啦。所以要請誰吃？和誰分甘同味？就要動動腦筋了。

▲ 十里洋場地方寛敞，空間感十足。

坐在裝潢講究、地方寛敞的十埋洋場，空間感十足，偌大的桌上，先上場的是熱騰騰的花膠鮑魚佛跳牆，聞得到的火候之作。佛跳牆是閩菜之冠，因「壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」而名「佛跳牆」。嚴選魚翅、海參、鮑魚、花膠、乾貝、老雞、鴨珍、金華火腿，配以香菇、冬筍等，把天上飛的、水裏游的、地上跑的、山上長的山珍海味都包括在內，加上多種佐料，放進罈中用紙密封蓋緊，旺火燒沸後，再用文火慢煨，出來既有共同的葷味，又保持原料各自的特色，香味濃郁。據聞1999年比爾蓋茨到中國第一天品嘗的第一道中華名餚就是「佛跳牆」。

▲ 用料豐足佛跳牆鮮美無比，補而不燥。

當然，這十里洋場的佛跳場是迷你版，但花膠、鮑魚、特厚花菇一樣不缺，用足豐富，湯料和湯的比例簡直就是一比一，加上火候十足，飲上口各種食材相互滲透無比鮮美，口腹立馬得到潤滋。再來的是主角「脆皮煙燻頂鴿」。乳鴿多是紅燒或滷水，煙燻即時令色、香、味提升至另一境界，這裏選的是重十兩重的頂鴿，以多款香料醃製後生炸，上枱前再用荔枝木煙燻，煙燻味濃郁，非常突出，吃上口皮脆肉嫩，香軟多汁。半飽的情況下再來淮揚點心三拼、雙冬小棠菜及酒釀丸子，甚是滿足。由於煙燻實在出色，我們又叫多一客燻蛋。這餐一加一的浪漫，你會想和誰人一起分享？

▲ 足十兩重的頂鴿，用荔枝木煙燻後，色香味得以提升到另一境界。

▲ 燻蛋連煙一道上，打開保護罩後香味四處流竄，相當出色。

▲ 淮揚點心三拼

作者_莎連娜簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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