【港鐵業績】港鐵上市以來首次業績見紅、中期息維持0.25元　股價跌1.4%

▲ 港鐵早前發盈警指，受疫情及投資物業重估虧損拖累，預期上半年淨虧損將錄得約4億元。

港鐵 （00066） 公布，上半年經常性業務收入按年跌23.6%至215.9億元，經常性業務利潤跌83.8%至4.3億元。如同港鐵盈警預計，港鐵上半年列帳虧損3.3億元，去年同期則錄得盈利55.1億元，派中期息0.25元，按年持平。港鐵公布業績後股價偏軟，周五（7日）早段跌1.4%，暫報38.85元，成交1520萬元。

撇除投資物業重估虧損59.7億元，基本業務利潤按年增63.8%至56.3億元。

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上半年總乘客量按年跌逾37%

香港客運業務收入至62.3億，按年跌41.7%，主要由於受新型冠狀病毒疫情影響，導致乘客量減少及平均車費下降。總乘客量為6.37億人次，較去年同期下跌 37.7%，其中，本地鐵路服務的乘客量下跌33.3%至 5.536億人次。

香港車站商務總收入上半年下跌49.1%至18.09億元，主要由於因關閉邊境而為免稅店提供的租金減免以及受新型冠狀病毒疫情影響所提供的商店租金減免。

物業發展方面，錄得52億元的利潤，按年增5.7倍，主要來自「日出康城」第六期所錄得的分佔盈餘，以及出售存貨單位。

港鐵表示，計劃由目前至明年3月左右，推出3個物業發展項目招標，預計合共提供約4,350個住宅單位。視乎市場情況，目前預計於未來幾個月內將「日出康城」第十期及大圍站物業發展項目推出預售。

券商料港鐵維持漸進派息政策

早已發盈警的港鐵 （00066） ，受疫情及投資物業重估虧損拖累，預期上半年淨虧損將錄得約4億元。本港爆發第三波疫情，政府重新收緊限聚令，不利港鐵客運量以及零售物業。但券商普遍指，相信港鐵將會維持漸進的派息政策。

高盛指，雖然港鐵短期內營運不利，但鑑於良好的財務狀況，預期港鐵會維持其漸進的派息政策。業務回暖將取決於疫情，以及政府的出入境限制政策，但該行認為，在港鐵壟斷市場的地位下，公司業務可迅速恢復，維持「買入」評級，目標價48元。

大摩：上半年經營業績表現疲弱眾所周知

大和表示，上半年的零售租賃業務及交通業務受公共衛生事件影響，零售物業價值估值降低對上半年利潤造成負面影響，但受惠物業盈利入帳有保證，料港鐵全年基本盈利仍會增長64%至56億元。大和認為，港鐵會否維持派息是關鍵，而港鐵自2006年以來，一直維持漸進派息政策。該行將港鐵評級由「跑贏大市」上調至「買入」，目標價維持49.2元。

摩根士丹利表示，港鐵上半年經營業績表現疲弱是眾所周知，但相信市場未完全反映港鐵下半年盈利持續疲弱，及明年的復甦之路緩慢。大摩給予「減持」，目標價削近一成至37元。

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編輯：袁諾曦

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