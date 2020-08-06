【美股焦點】Wix.com虧損大遜預期　早段急瀉一成失300元大關（更新第三版）

在美上市的網頁開發公司Wix.com（WIX）盤前公布第二季業績，收入按年計升27%，錄2.361億美元，略高過外界預期的2.3321億美元。不過，Wix.com的盈利表現則較預期遜色，第二季通用會計準則（GAAP）每股虧損達1.06美元，遠高過預期的0.5美元。

Wix.com自由現金流則達4670萬美元，較去年同期的3080萬美元升52%，而假若扣除興建新總部的相關資本支出（CapEx），Wix.com期內自由現金流升幅將為53%。

回顧本季，Wix.com期內付費用戶收入（collections）為2.659億美元，按年升33%，公司預期第三季相關付費用戶收入增長速度維持平穩，即錄得介乎31%至34%之間的增幅。除此之外，Wix.com同樣料收入增長幅度繼續維持，給予第三季收入按年錄得介乎26%至27%升幅的指引，意味第三季收入將達2.47億至2.5億美元。

Wix.com周三（5日）收報309.59美元，升近1.7%。不過，Wix.com業績公布後，該股盤前急挫，到了開市後亦未止瀉，截至本港時間約10時10分，報278美元，挫10.1%。

（第三版更新開市早段價格）

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記者：莫亦熙