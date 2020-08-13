【一起酒過的日子@iM網欄】香檳 ≠ 宿醉： 香檳其實都是酒

疫情之下，到餐廳開酒的機會與其說是減少了，不如說是完全沒有了。既然又不敢放肆地在家大宴親朋，唯有找藉口跟朋友在家中小酌幾杯，一於二人成行，四人包團。星期五晚機會來了，朋友C帶女友來慶生，我滿懷歡喜地蹲在酒櫃前，說要開一支市場少見的香檳與她分享，卻被零秒婉拒。原因？她說在英國讀大學時，每年生日都「被」飲香檳，不論在夜店或 house party，都要豪開香檳，不醉無歸。久而久之在她的腦海中，「香檳就等於宿醉，連發夢也會記起那酸酸的口氣。」說著時，她的面容真是扭曲的。

香檳 ＝ 慶祝 ＝ 宿醉。這正正就是香檳最成功的地方，也是它最失敗的地方。話說法國香檳區的有汽酒於三、四百年前，就成功在歐洲貴族間上位，靠的是法國商人一身了得的 marketing 功夫。由於香檳區天氣寒冷，想收割多少成熟的葡萄要看天時，而且從前香檳區的農夫，本來就不擅長造酒，所以歷史以來，香檳區釀的紅、白酒質素都不及波爾多、布根地，甚至連西班牙的里奧哈也不如。有釀酒的在無心插柳下，釀成了有汽的葡萄酒，又遇著剛剛竟有英國貴族垂青，認為有汽酒夠 fashionable，夠過癮，當年的商人看到這品質一般的酒的潛力，就乾脆推銷及定位香檳為喜慶的指定飲品。時至今日，由賽車比賽到郵輪啟航，甚至公司上市、畫廊開 show、大學生生日派對，都要以香檳代水。

問題來了：與一大班陌生人慶祝時開的酒，你會細嘗嗎？當然不會。這個你知我知，最重要是主辦單位也知。只要香檳牌子有人認識，雪得夠凍，每人兩杯落肚，已是 job well done。味道對來賓來說，往往是其次，他們也從來不會回味那 Moët & Chandon 的酸味。但不要忘記香檳也是白酒，而且獨特的釀酒過程讓它有獨一無二的文化，所以，每當我看到賽車手在頒獎台上噴香檳時，心裡都會像Moët一樣酸。這場美麗的錯誤實在太大了。



Charles Dufour，農莊香檳界的新星

幸好的是，大概二、三十年前，一班香檳區的農夫決定來個地動山搖的「洗底」。首先是擺脫了被大香檳廠100%壟斷的局面，他們把部分最好的葡萄留起，以自家方法釀出手工香檳，從土壤到葡萄到酵母到入樽，全以最地道最人手最不改變葡萄本質的方法釀酒 -- 有些農夫還極至到以馬取代機器翻土，實在是沒有血都有汗。這些名為農莊香檳（Grower Champagne 或 Les Champagnes de Vignerons）的香檳2.0不但各有特色和故事，味道更媲美一級酒莊的美釀，有些更比大香檳廠的 top wine 還要好。我當晚當然沒有給朋友C的女友來一個lecture，畢竟也是牛一，而且過門都是客。但心裡已在盤算下一個「導」她飲香檳的機會，希望她下次不是因為場合需要而被飲香檳，而是靜下來慢慢的細味一杯農莊香檳。

作者_張天遠簡介：前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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