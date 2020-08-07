【美股市況】道指轉升185點 納指首次衝破11000關 Facebook漲6%破頂（不斷更新）

▲ 【美股期貨】美股期貨個別發展 道指期貨升近40點納指期貨偏軟（不斷更新）

美國上周首領失業救濟人數勝預期，為3月14日以來最低，道指早段反覆，市場仍觀望新一輪刺激方案談判進展，傳特朗普將在周五或周六簽署行政命令，延長額外失業救濟金，道指收市升185點，收報27386點。

歐洲方面，英倫銀行維持利率不變，惟未有進一步寬鬆政策，亦明言無意推行負利率，英鎊揚升。歐股偏軟，英國跌1.3%，德法跌0.5%及跌1%。

Wix、Norwegian Cruise於盤前公布業績，LVGO、Dropbox、Datadog、Uber、TTD、T-Mobile多股將於收市後放榜。

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即市走勢：

【04︰00】道指收市升185點，收報27386點，納指升1%，收報11108點，首次衝破11000關，標指升0.6%，收報3349點。

【02︰00】特朗普指周五或周六，將簽行政命令，延長額外失業救濟金。

【01︰35】美股繼續好淡爭持，道指升24點，報27226點；標指升0.09%；納指升0.35%。

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【00︰40】外電報道，俄亥俄州州長Mike DeWine確診新冠肺炎。

【00︰13】美國總統特朗普表示，已通知白宮人員繼續推動行政命令，包括減少薪俸稅、禁止驅逐房客令、失業救濟及學生貸款寬免等措施。

【22︰58】美股表現反覆，道指升17點，報27218點；標指跌0.11%；納指跌0.15%。現貨金價升至2069.68美元後回吐，現報2060.49美元。

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【22︰14】美股三大指數轉升，道指漲50點，報27250點；標指升0.12%；納指升0.17%。

【21︰51】金價續破頂，現貨金價升至每安士2067.26美元，升逾1.4%。

【21︰30】道指低開30點，報27170點。

【21︰03】道指期貨倒升40點。

【20︰38】美國首申領失業救濟人數少過預期，惟道指期貨仍跌約70點。

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【19︰27】歐股跌幅擴大，英國富時100指數跌近2%；德國DAX指數跌0.84%；法國CAC指數跌1.16%。道指期貨轉跌40點。

【18︰32】中國人民銀行表示，低利率的局限性已引起發達經濟體貨幣當局的反思，貨幣政策框架被重新評估。人行今年以來堅持實施正常的貨幣政策，保持利率水平與中國發展階段和經濟形勢動態適配，本外幣利差處於合適區間，人民幣資產吸引力上升。

【17︰20】道指期貨續升約50點；英國富時100指數跌1.4%。

【16︰17】Wix.com（美：WIX）盤前跌6%，失守300元大關。

【16︰04】中國外交部回應蓬佩奧宣稱清除微信等中國應用程序，指堅決反對美濫用國家力量打擊中國高科技企業。

【15︰48】網頁開發公司Wix.com（美：WIX）盤前公布第二季業績，收入按年計升27%至2.361億美元，略高預期。第二季通用會計準則（GAAP）每股虧損達1.06美元，遠高過預期的0.5美元。

【美股焦點】Wix.com收入略勝預期 虧損卻大遜預期盤前即瀉6%（更新第二版）

【15︰02】歐洲股市早段表現方面，德股升0.06%；英股跌0.8%；法股跌近0.4%。

【14︰00】英國維持基準利率0.1%，維持資產購買規模7450億英鎊不變，符合預期。

【13︰45】道指期貨升幅擴大至63點，報27118點。

【12︰03】道指期貨升38點，報27093點，標指期貨升不足1點，報3316點；納指期貨跌9點，報11082點。

【09︰55】外電報道，早前申請破產保護的美國百貨企業J.C. Penney債權人指，投標人出價過低，要求在競標時提高作價。

【美國經濟】J.C. Penney債權人尋求潛在買家提高競投作價至171億元

【09︰45】美國白宮傳染病專家福西（Anthony Fauci）受訪時表示，預計明年初將有數以千萬劑的新冠肺炎疫苗延生，至2021年底可供使用的疫苗數量或高達10億劑。

【新冠肺炎】白宮傳染病專家福西：料明年初數千萬劑疫苗面世

【09︰40】美國總統特朗普表示，支持再額外撥款250億美元援助美國航空業。

【航空告急】特朗普：支持額外撥款250億美元援助美國航空業

【09︰10】根據美國證券交易委員會最新披露文件，亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）本周出售了該公司100萬股，出售價格介乎3,102至逾3,183美元，套現金額超過31億美元（相約於240億港元）。

【Amazon】貝索斯再減持亞馬遜股份套現逾240億元

【07︰30】美股造好，疫苗好消息加上公司業績勝預期，道指最多飆近400點，收市升373點或1.4%，報27201點；標指收報3327點，升21點或0.6%，同樣連升4日；納指收報10998點，升57點或0.5%，連升6日，再創收市新高。

道指升373點港股ADR跌32點 紐約期金升1.4%創收市高

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責任編輯：梁浩碩