▲ 【美國大選2020】拜登再失言 問非裔記者「是否吸毒者」

屢被美國總統特朗普攻擊「痴呆」的民主黨總統候選人拜登,接受訪問時再次失言,拜登在鏡頭前問一名非裔記者「你是否吸毒者(Are you a junkie)」,引起關注。拜登事後強調,他的回答是為了反映記者的問題荒謬,拜登的黨友亦為他開脫,指是記者的提愚蠢。

美國前副總統拜登(Joe Biden)接受美國非裔記者協會及美國拉美裔記者協會訪問,其間哥倫比亞廣播公司(CBS)非裔記者Errol Barnett問到,拜登有無進行認知能力測試。

拜登回答道:

「沒有,我沒有做測試!為什麼我要做測試?不是吧!這就好比說你來這個訪問前,先做測試,檢查你有無吸用可卡因。你怎樣看?你是不是吸毒者?」

(No, I haven’t taken a test! Why the hell would I take a test? Come on, man! That’s like saying you . . . before you got in this program, you’re take [sic] a test whether you’re taking cocaine or not. What do you think? Huh? Are you a junkie?)

提問的記者當時身在局中,似乎未有為意拜登的回應不恰當,反進一步追問拜登,怎樣看特朗普(Donald Trump)吹噓自己的認知能力測試結果及攻擊拜登的精神狀況。

不過,觀眾卻敏銳得多,馬上注意到拜登公開問一名非裔記者是否吸毒者。拜登事後連忙撲火,指摘記者問了一條荒謬的問題(preposterous question),故他的回答應顯示出問題的荒謬。民主黨全國委員會主席佩雷斯(Tom Perez)亦為拜登護航,斥記者的提問愚蠢。

拜登在種族問題上失言並非首次,數個月前就曾對非裔電台節目主持人表示:「若你不知道支持我還是支持特朗普,那你就不是黑人。」(If you have a problem figuring out whether you’re for me or Trump, then you ain’t black )

