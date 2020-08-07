▲ 【美國大選2020】拜登再失言 問非裔記者「是否吸毒者」

屢被美國總統特朗普攻擊「痴呆」的民主黨總統候選人拜登，接受訪問時再次失言，拜登在鏡頭前問一名非裔記者「你是否吸毒者（Are you a junkie）」，引起關注。拜登事後強調，他的回答是為了反映記者的問題荒謬，拜登的黨友亦為他開脫，指是記者的提愚蠢。

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美國前副總統拜登（Joe Biden）接受美國非裔記者協會及美國拉美裔記者協會訪問，其間哥倫比亞廣播公司（CBS）非裔記者Errol Barnett問到，拜登有無進行認知能力測試。

拜登回答道：

「沒有，我沒有做測試！為什麼我要做測試？不是吧！這就好比說你來這個訪問前，先做測試，檢查你有無吸用可卡因。你怎樣看？你是不是吸毒者？」

（No， I haven’t taken a test！ Why the hell would I take a test？ Come on， man！ That’s like saying you . . . before you got in this program， you’re take [sic] a test whether you’re taking cocaine or not. What do you think？ Huh？ Are you a junkie？）

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提問的記者當時身在局中，似乎未有為意拜登的回應不恰當，反進一步追問拜登，怎樣看特朗普（Donald Trump）吹噓自己的認知能力測試結果及攻擊拜登的精神狀況。

不過，觀眾卻敏銳得多，馬上注意到拜登公開問一名非裔記者是否吸毒者。拜登事後連忙撲火，指摘記者問了一條荒謬的問題（preposterous question），故他的回答應顯示出問題的荒謬。民主黨全國委員會主席佩雷斯（Tom Perez）亦為拜登護航，斥記者的提問愚蠢。

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拜登在種族問題上失言並非首次，數個月前就曾對非裔電台節目主持人表示：「若你不知道支持我還是支持特朗普，那你就不是黑人。」（If you have a problem figuring out whether you’re for me or Trump， then you ain’t black ）

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責任編輯：林建忠

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