【恒指夜期】美股倒跌後再倒升　恒指夜期收市跟彈57點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

外圍昨日股市報捷，惜港股卻受中美角力拖累，騰訊 （00700） 旗下微信更有機會遭美國禁制，恒指早段大挫，曾跌逾460點，25000點大關得而復失。不過，買盤午後追入港交所 （00388） 及騰訊，助恒指跌幅大收窄。今晚繼續留意美國失業數據，且看外圍表現能否進一步為恒指帶來支持。

焦點新聞：

美股動態不斷更新

【中美角力】蓬佩奧公布對華新措施 尋求中資App下架 遏中企在美雲端服務

【中美角力】華府擬下架中資App 大摩盤點最受累科網企業（第二版）

即市走勢：

【03︰00】美股升幅擴大，連帶恒指夜期亦倒升，收報24873點，升57點，低水58點。

【01︰34】美股倒跌後倒升，恒指夜期則無大變化，報24791點，跌25點，低水140點。

【23︰07】美股升幅幾近全數蒸發，恒指夜期表現亦欠佳，報24780點，跌36點，低水151點。

【22︰00】道指回升60點，夜期跌14點，低水129點。

【21︰30】美股走勢各異，道指、標指微跌，納指微升；恒指夜期報24760點，跌56點，低水171點。

【20︰29】恒指夜期報24709點，跌107點，低水222點。

【20︰25】螞蟻集團傳選定中金為A股IPO保薦人

【螞蟻IPO】螞蟻集團傳選定中金為A股IPO保薦人 最快月內提交上市申請

【19︰55】越秀房托中期派息按年減29%至0.1098元

【業績】越秀房托中期派息按年減29%至0.1098元 有信心下半年恢復加速

【18︰55】恒指夜期跌61點，低水176點，報24755點。

【18︰35】電訊盈科19.5億出售Now TV予香港電訊 考慮PCCW OTT獨立上市

電訊盈科19.5億出售Now TV予香港電訊 考慮PCCW OTT獨立上市（第二版）

【17︰35】恒指夜期走勢未算佳，僅微彈4點，報24820點，低水111點。

【17︰00】長實上半年少賺35%勝預期、息減35%至0.34元

【長實業績】長實上半年少賺35%勝預期、息減35%至0.34元 李澤鉅：環球政經局面帶來更多變數

【16︰32】即月期指收報24816點，跌236點或0.9%，低水115點。

【16︰23】恒指黑期於港股收市後跌約100點，恒指黑期跌107點，報24863點。

【16︰10】恒指收報24930點，跌171點。國指收報10202點，跌54點。主板成交1359億元。騰訊 （00700） 跌近1%，ATMX其餘3股阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 、小米 （01810） 逆市上升。中芯國際 （00981） 績前升逾2%，IGG （00799） 績後大升逾3成。

【16︰00】恒指U盤前跌170點，報24931點。

【15︰37】中國鐵塔 （00788） 升逾5%，高見1.49元。

【15︰34】港股尾市跌幅進一步收窄，恒跌跌約158點，報24943點。

【15︰18】騰訊、港交所跌幅收窄下，恒指跌約200點。

【15︰00】內地股市個別發展，上證午後轉升近0.3%；深證跌0.7%；創業板指跌1.6%。

【14︰51】中信證券 （06030） 升近7%；中信建投 （06066） 升近9%。

【國企節流】中信証券流傳降薪20% 內媒：中信集團內部要求節流100億

【14︰50】ATM4股中，除騰訊 （00700） 跌1.4%外，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 及小米 （01810） 分別逆市升0.2%至2.4%。

【14︰33】上證指數轉升近0.1%，報3380點。

【14︰30】大市跌幅收窄至300點以內，恒指跌290點，報24812點。重上10天、50天綫。

【13︰59】銀價升逾2%，中國白銀 （00815） 升近半成，高見1.08元。

【13︰55】長和系今公布業績，長和 （00001） 績前跌2%；長實 （01113） 跌近1.9%。

【長和系業績】長和及長實收市後放榜 疫情衝擊上半年盈利料倒退

【長和業續】長和績前跌2%守50元 大摩料減派息15%

【長實業績】長實績前偏軟跌逾1% 券商料上半年核心盈利跌至少45%

【13︰48】除騰訊 （00700） 受壓外，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 分別跌2%。蓬佩奧表示美國正在確保中國的電信運營商不與美國的電信網絡連接在一起。

【13︰35】恒指最新跌逾300點，重回下降通道範圍之內，若短期未能升穿通道，意味昨日可能是假突破。

【13︰28】騰訊 （00700） 午後跌幅略為收窄至1.9%，報550.5元，今早曾低見543.5元。

【13︰12】金股逆市上揚，招金 （01818） 升逾2%；中國黃金 （02099） 升近0.5%；SPDR金ETF （02840） 升0.4%，破頂高見1489.5元。

【13︰07】IGG （00799） 午後續上，股價升近23%，破頂高見9.55元。

【13︰02】恒指午後初段跌近400點，恒指跌386點，報24717點。

【12︰00】恒指半日倒跌409點，中午收報24692點。國指中午收報10115點，跌141點。主板成交779億元。美國擬下架中國APP，騰訊 （00700） 跌逾2%，美團點評 （03690） 逆市升近2%創新高，IGG （00799） 績後抽升2成。

【11︰45】50隻藍籌股中，只有3桶油錄得升幅。

【11︰36】恒指曾跌最多461點，低見24641點，最新報24727點，跌376點，失守10天綫（24749點）、50天綫（24792點）。

【11︰30】內地股市半日向下，上證跌近0.4%；深證跌1%；創業板指跌1.7%。

【11︰19】大市跌勢略為回順，恒指跌約340點，報24761點。

【11︰12】FI二南方恒指 （07500） 升逾3%，高見6.585元。

【10︰46】騰訊 （00700） 跌幅擴至3%，低見543.5元，個股推低大市92點。

【騰訊股價】美國擬下架中資App、騰訊跌約3% 分析：ATMX股價短期勢波動

【10︰43】大市跌400點，恒指跌穿24700點水平，報24686點，跌416點。

【10︰38】美團點評 （03690） 升幅收窄至1.8%，報222.4元，今早曾升逾4%，高見229.2元創新高。

【10︰24】中芯國際 （00981） 轉升2%，高見32.65元。

【10︰11】港股跌勢加劇，恒指跌336點，報24765點。

【10︰07】騰訊 （00700） 跌近2%，低見549.5元，今早曾觸564元上市高位。

美國國務卿蓬佩奧公布一系列對華新措施，包括限制中國公司在美國營運雲端服務，亦將尋求美國手機應用程式商店（App Store），將不受信任中資應用程式下架。

【10︰05】大市跌幅擴大至逾200點，恒指報24887點，跌214點。

【10︰03】早前發盈喜的藥明生物 （02269） 升逾3%，高見193元；藥明康德 （02359） 升近1%。藥明康德公布完成配售，按每股配售價108元，合共配售6820.54萬股，集資約72.9億元。

【配股潮】藥明康德公布完成配售集資近73億 全日上揚2.5%

【10︰01】新確科技 （01063） 飈6成，高見0.197元。新確科技以每股9仙配售最多約1.52億股新股，集資約1370萬元。

【09︰53】騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、中移動 （00941） 齊跌1%，恒指跌幅擴大至逾100點，恒指報24988點，跌114點。

【09︰50】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 升逾1%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾2%。

【09︰47】神州租車 （00699） 升逾3%，神州優車（新三板：838006）發公告指，臨時股東大會通過轉讓神州租車 （00699） 股份的議案，將以每股3.1元向江西省井岡山北汽投資管理或其指定第三方轉讓神州租車不超過4.4億股，代價約為13.7億元。

神州優車股東會通過轉讓神州租車股份予北汽 將退出神州租車

【09︰45】IGG （00799） 升幅擴大至11%，破頂高見8.7元。

【09︰43】中芯國際 （00981） 回吐2%，低見31.1元。

【09︰42】大市高開98點後，恒指早段轉跌，報25086點，跌16點。

【09︰42】長江基建 （01038） 績後跌逾2%，長建上半年純利按年減少52%至28.6億元。電能實業 （00006） 績後跌逾1%，電能上半年少賺40%，盈利22.62億元，中期息維持0.77元。

【公用股業績】長建上半年少賺52%中期息維持0.68元 現價股息率約6厘



【公用股業績】電能半年少賺4成 中期息不變、股息率6.44厘 英國業務新隱憂

【09︰39】香港電視 （01137） 升逾半成，港視 7月訂單總商品交易額（GMV）6.2億元，按月升43.9%，按年達大增173.1%。

【HKTVmall】港視7月GMV錄6.2億按年大增1.7倍

【09︰34】美團點評 （03690） 升逾3%，高見226.8元再創上市新高。ATM另外2股阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 轉升0.4%，高見563.5元，挑戰564元新高。

【09︰33】IGG （00799） 績後升逾8%，破頂高見8.39元。IGG上半年純利急升86%至10.3億元，派發中期息每股25.1仙及特別息每股25.1仙。

IGG中期多賺近9成利潤創新高 中期息連特別息50.2仙

【09︰29】中國信達 （01359） 高開5.2%，開報1.62元，中國信達表示正考慮可能分拆信達證券及其附屬公司，並於中國一家證券交易所獨立上市。

【回歸A股】中國信達擬分拆信達證券回A股上市

【09︰25】新股立德教育 （01449） 今日掛牌，開報1.98元，較招股價低5.7%。

【09︰20】恒指開報25201點，升98點。友邦 （01299） 高開1.6%；騰訊 （00700） 偏軟逆市跌近0.1%。

【09︰16】人民幣中間價報6.9438，上調314點子。

【09︰14】即月期指開報25117點，升65點或近0.3%，高水14點。

【09︰03】人行今日未開展逆回購操作，當日淨回籠500億元人民幣。

【08︰43】恒指黑期升約25點，報25208點；道指期貨升105點，報27160點。

【08︰25】希望教育 （01765） 配售4.65股新股，每股配售價2.55元，較上日收市價折讓8.3%。

【配股潮】希望教育折讓8%配股 籌11.86億元

【08︰10】宏利金融 （00945） 第2季歸於股東的收入淨額為7.27億加元，按年減少50.7%，核心盈利15.62億加元，按年增加7.5%，派息0.28加元。

【業績】宏利金融第2季收入淨額按年跌50.7% 派息0.28加元

【07︰35】泰格醫藥 （03347） 每股定價100元，公開發售部分超額認購413.39倍，1手中籤率5%，抽60手（6000股）穩中1手。

【新股IPO】泰格醫藥超額認購413倍 1手籤率5%抽60手始穩中（附分配結果）

【07︰30】道指升373點或1.4%，報27201點；標指收報3327點，升21點或0.6%，同樣連升4日；納指收報10998點，升57點或0.5%，連升6日，再創收市新高。

港股ADR收報25070點，跌32點或0.1%。夜期跌3點，收報25049點。

道指升373點港股ADR跌32點 紐約期金升1.4%創收市高

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩