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【新股IPO】泰格醫藥首掛升13.3%、每手賺1330元　A股溢價收窄至僅6%（第二版）

即市財經 16:28 2020/08/07

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【新股IPO】泰格醫藥超額認購413倍　1手籤率5%抽60手始穩中（附分配結果）

同時在深圳A股上市的杭州泰格醫藥 （03347） 今日首日在香港掛牌，泰格醫藥高開19%，報119元，其後升幅收窄。泰格醫藥收報113.3元，較招股價100元高13.3%，成交39.27億元。泰格醫藥A股（深：300347）收報107.68元人民幣，跌4.3%，折合約120.1港元，較港股溢價收窄至6%。以一手100股計，抽中泰格醫藥的投資暫每手帳面賺1330元。

泰格醫藥周四公布招股結果，泰格醫藥招股價每股定價100元，集資淨額102.725億元，泰格醫藥1手中籤率5%，抽60手（6000股）穩中1手。【分配結果】

泰格醫藥公開發售部分超額認購413.39倍，國際發售初步超額認購約20倍。

（第二版更新收市價）

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責任編輯：梁浩碩、麥德銘

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