【芳香滿溢@iM網欄】安撫情緒、舒緩皮膚敏感——薰衣草純露

《薰衣草》（Lavender）是一部2000年上映的港產電影，由陳慧琳和金城武領銜主演。Athena（陳慧琳飾）是位香薰治療師，一天遇上了誤墮凡間的折翼天使（金城武飾）。Athena驚惶失措，對這個「不知名生物」非常抗拒，甚至有點反感。但天使對她充滿好奇。他發現Athena存在著複雜的情感，開始想去了解她。Athena後來收留了他，但要天使做治療助手。這套電影裡，不乏香薰治療、按摩、浸浴的情節。電影中，Athena更親到法國薰衣草田，把一束薰衣草託折翼天使送給死去的男友。

▲ 薰衣草

▲ 薰衣草電影

▲ 薰衣草劇照



重提電影，目的是想告訴大家，在疫情期間，香薰治療師大派用場，她們除了有一套保護自己及客人的方法外，還會替客人進行頭部按摩，舒緩疲勞、壓力。在疫情期間，人人都要戴口罩，為怕精油破壞口罩，建議把精油如羅文莎葉（又稱桉油樟，Ravintsara，Cinnamomum Camphora）、尤加利（Eucalyptus，Eucalyptus Radiata）、薰衣草（Lavender，Lavandula Angustifolia）滴數滴在棉花球上，然後塞入耳內，可作保護屏障。（2-3分鐘後取出）

▲ 薰衣草田



在芳香療法裡，最強調的是利用精油的芳香分子快速改變心情。鼻子吸聞天然香氣後，氣味直接送到大腦的腦下垂體，那裡控制荷爾蒙，會舒緩中央神經系統，故不到一分鐘即可調節失控的情緒。從生理觀點看，情緒起伏的影響來自腦內荷爾蒙的改變，當腦內荷爾蒙平穩協調時，我們就能有平靜愉快的心情，反之則容易引起情緒起伏。在長期腦內荷爾蒙不平衡的情況下，甚至會出現憂鬱症或躁鬱症等身心狀況。而多巴胺（Dopamine）是一種腦內分泌，可影響一個人的情緒。這種腦內分泌素主要負責大腦的情慾、感覺，將興奮及開心的資訊傳遞。而吸聞香氣是增加多巴胺分泌的方法之一，讓人開心。



為何要強調安撫情緒，因為「天同化忌」的關係，今年情緒病發病率特別多（年底會更多）。近月不少朋友都遇上胡亂「發神經」的老闆或上司，作為下屬，都明白生意難做，老闆發脾氣在所難免，忍一忍就過去了。然而上司或老闆的脾氣卻經常爆發，而且經常無理取鬧，實在是忍無可忍。友人問，當上司火山爆發時，可有讓自己靜下來的配方。



建議袋定支裝上薰衣草純露（又稱花水）的小噴瓶，每當遇到亂發脾氣、出口傷人的上司或老闆，在無端捱罵後立刻脫下口罩，往臉上狂噴薰衣草花水，同時作深呼吸，那怕噴濕一整張臉也無妨，薰衣草花水的香氣能讓人放下！一次若未能冷靜，再噴一次、二次、三次。平日亦可往臉上狂噴薰衣草花水，起保濕作用，用手指輕拍臉部直至花水完全滲透為止。也可將花水與燕麥混合作臉膜，敷完肌膚不會乾燥。



薰衣草純露同時可舒緩因整天戴口罩而引起的臉上皮膚敏感，也有效舒緩肌膚因乾燥引起的至敏狀況。還可以有效滋潤肌膚，減少肌膚乾澀，讓肌膚保持Q彈水嫩，不但能在妝前輕鬆做好保濕，外出緊急補水時也可派上用場。有些男士會在刮鬍前、後，使用薰衣草純露噴灑臉部，舒緩刮鬍子引起的搔癢感。

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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