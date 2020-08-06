【美股焦點】跑贏Tesla勁過FAANGs　「東南亞騰訊」年半升880%

納斯達克指數在過去一段時間扶搖直上，升幅甚至超過疫情前的高位，美股科技股的強勢在過去數月可見一斑。但在一眾大型科技股中，表現最強的不是我們聽慣聽熟的FAANGs，也非近日大熱的Tesla，反而是名不經傳-Sea Ltd（NYSE: SE），此股在過去18個月升近880%。

這家來自新加坡的互聯網綜合企業正是亞洲地區著名遊戲營運商Garena的母公司，公司其中一個代理的遊戲，正是全球最大玩家的《英雄聯盟》，同時Sea同時兼營電商、電子支付等三大業務。但即使如此，公司在最近一個財政年度仍錄得14.6億美元的虧損。這令華爾街擔心，Sea在過去18個月的升勢，究竟是否只是泡沫而已。

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目前為止，看好Sea的投資者仍佔多數，市場仍有望它將會成為東南亞的騰訊及阿里巴巴，過去18個月，此股便上漲逾880%，是全球大型股中，股價升幅最大的公司，而且據彭博報導，原本沽空Sea的「空軍」也自六月起全面「撤軍」。

值得投資?

要判斷Sea是否值得投資，就看它能否成為下一隻騰訊和阿里巴巴。而新世代的新經濟公司，往往都會有一位靈魂人物，例如騰訊的馬化騰、阿里巴巴的馬雲，即使他倆已退下火線，說到這兩家公司，人們總會想起二人。

1. 管理層

Sea的靈魂人物則是42歲的創辦人李小冬，他的商業觸覺也非常敏銳，自2009年創立Garena後，在2010年便取下《英雄聯盟》代理權，令Garena火速在2年後實現獲利，並成為東南亞最大的線上遊戲代理商。

2015年，他便成立電商平台Shopee，比tokopedia、Lazada等對手晚了數年才上線，但他在上線時便主打手機購物App，而非電腦的電商網站，令他的劣勢變成優勢，成為東南亞和台灣下載量第一的購物App。由此可見，李小冬的商業觸覺非常敏銳，至少看來絕非上市「Cap水」之輩，公司的業務確實有實質的支持。

2.增長

騰訊、阿里巴巴及Sea都可視之為增長股，而Sea的增長就遠勝兩隻中國的新經濟王者。在上個財政年度，Sea的銷售額按年增長178%，其電商業務的銷售額增長更高達224.1%，而同期阿里巴巴的銷售額增長只是35%。

以東南亞的電商滲透率來看，Sea的高速增長期仍未完結。東南亞人口眾多，只要Sea能夠保持東南亞的領導地位，未來增長可期，只是仍要留意阿里巴巴持股的Lazada，以及來自印尼的tokopedia，它們未來的動向。

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3.估值

Sea的估值非常昂貴，其股價由年初的40元，升至現時的145元，市銷率高達27倍，現時分析員估計明年未不會達至收支平衡，並平均預期明年收入增長為31.6%左右，以此計算，明年的市銷率仍高達19倍；再者分析師平均目標價只是116美元，中位數為128美元，就算是最牛的目標價也只是150美元，與現時股價只有3.4%潛在上升空間。

除了競爭稍大外，Sea的基本面沒有大問題，但考慮到估值昂貴，如股價「打了個八五折」不妨吸納。