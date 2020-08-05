【Sony股價】PlayStation5銷量齊發好夢　索尼股價破19年高分析師望再上

▲ Play Station5料將成為Sony業績的主要增長動力。

日本電子公司索尼（Sony，美︰SNE）此前公布第二季業績，淨利潤按年升53%至2333億日圓。Sony日本股價於周二（4日）觸及19年來最高位。有分析師認為，隨着Sony推出新一代PlayStation 5旗艦遊戲機，未來一年其股價仍有20%上漲空間。

▲ SONY股價高見8838日圓

Sony早前表示，雖然預期今年全年淨利潤將會下跌12%，但遊戲業務的收入料將會增加26%。中信里昂（CLSA）日本股市高級分析師Amit Garg表示，Sony本年度可望賣出670萬部PS5，從上季強勁表現來看，遊戲部門獲利可望高於該公司預估。該行給予Sony的一年目標價為1.04萬日圓，較日股收市價8546日圓仍有21.6%上漲空間。

麥格理資本證券（Macquarie Capital Securities）亞洲技術研究聯席主管Damian Thong 預計，PS5今年首批將售出600萬台，料會被搶購一空。參考近期趨勢，尤其是遊戲玩家的參與度數據，預計數碼遊戲強勁勢頭會延續到PlayStation 5。他認為，這會為 Sony 未來數年提供盈利動力。

Sony透露PS5會趕上2020年假期購物季熱潮。遊戲業顧問公司Kantan Games總裁Serkan Toto表示，PS5絕對是Sony本年度重要動力來源，為遊戲機新世代揭開序幕。目前距離上一代PS4問世時間已事隔7年。

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