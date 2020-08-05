【中美角力】中芯創辦人張汝京：美國對中國制約力減弱　中外半導體差距不大可追上

▲ 中芯國際創辦人張汝京稱，中外半導體差距不大，相信可追上。

中美角力不斷升級，5G是戰場之一，中芯國際 （00981） （滬：688981）創辦人張汝京昨天（4日）罕有發聲指，美國對中國制約的能力沒有那麼強，但不能掉以輕心，中外半導體之間的差距不大，相信能夠追上。他形容「中國在高科技領域是很強的」，如果中國在5G技術上保持領先，將來在通訊、人工智能、雲端服務等領域，中國都會大大超前。

張汝京以近期備受爭議的TikTok和Facebook形容美國對中國的態度，他認為TikTok比Facebook更好，同為社交平台，TikTok有很多有趣的功能，深受美國年輕人喜歡，於是遭Facebook挖苦。

他續指，美國在公平競爭贏不了，就會採取行政方式，例如80年代打壓日本儲存器技術。近年開始制約5G，對象是中國，不過，「制約的能力也沒有那麼強了，但也不能掉以輕心」。5G常會用到第三代半導體材料，包括氮化鎵、碳化矽等，美國都會對中國採取禁運措施。

第三代半導體IDM模式成主流 欣賞韓國三星

張汝京認為，第三代半導體的IDM模式（集合晶片設計、製造及封裝測試為一體）現時逐步成為主流，用Foundry（即：代工）分工合作的模式也有機會，強調第三代半導體「人才」是重點，不一定要投大量資金。

他對韓國三星（全球為數不多採取IDM模式的企業）讚賞有加，從開發材料到做設備，涵蓋上至下游整個產業鏈，能夠生產第一代至第三代半導體產品，競爭力強大，「如果有一天三星受到制約，除了光刻機之外，它都可以活命」。

張汝京話鋒一轉提到，台灣有一家企業有能力做到如三星一般，但指該企業在技術領先之外，基本不發展材料和設備，因其認為不會被海外的市場「卡脖子」（受制約），「中國大陸就不一樣，可能會被卡脖子，所以一定要自己把這些技術開發出來」。

他認為，中國半導體某些方面很強，例如封裝、測試，設備層面（光刻機）差距仍很大，但材料方面的差距已不大，相信可以追得上海外半導體。

相關文章：【晶片股】中國鼓勵生產近10年前技術晶片 「中芯賣白粥」足以壯大？

【晶片國策】中芯國際升半成、中小晶片股狂升18% 國務院鼓勵生產晶片最多免稅10年（第二版）

【TiKTok拆骨】字節跳動張一鳴：全面封禁才是對方真正目的

【中印衝突】印度7月27日起禁用47款中國App QQ、微博、百度搜索在列（第二版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

【中美角力】華府料即將對中國軟件商出招 大摩盤點最受累中國企業

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq