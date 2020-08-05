【新股IPO】新藥研發加科思擬來港上市集資31.2億元 啟明、高瓴有份投資

▲ 截至目前加科思正通過5輪融資，合共錄得1.01億美元（約7.9億港元）。

外電引述知情人士稱，專注於癌症治療的中國生物技術公司加科思正計劃最早今年在香港上市，集資額高達4億美元（約31.2億港元）。報道續指，加科思聘請高盛及中金負責行，就上市事宜進行磋商，並正準備向港交所提交申請。

北京加科思新藥研發主要為患者提供突破性治療方案，實驗室位於北京及美國波士頓。目前公司已獲得數家生物技術機構投資者投資，包括啟明創投、禮來亞洲基金、高瓴資本及台灣玉晟等。

截至目前集團通過5輪融資合共錄得1.01億美元（約7.9億港元）。今年2月份，集團通過2700萬美元（約2.1億港元）C-2輪融資，由啟明創投領投。

根據彭博滙編的數據，在疫情大流行底下，投資者對該生物科技行業甚感興趣，今年已經有多家生物技術和醫藥公司上市，集資金額接近去年全年總數，錄得約45億美元（約351億港元）。

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記者：謝卓榮