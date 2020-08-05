  • 26°C
香港時間 : 2020805日 (三) 20:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】新藥研發加科思擬來港上市集資31.2億元 啟明、高瓴有份投資

即市財經 19:48 2020/08/05

分享：

截至目前加科思正通過5輪融資，合共錄得1.01億美元（約7.9億港元）。

外電引述知情人士稱，專注於癌症治療的中國生物技術公司加科思正計劃最早今年在香港上市，集資額高達4億美元（約31.2億港元）。報道續指，加科思聘請高盛及中金負責行，就上市事宜進行磋商，並正準備向港交所提交申請。

北京加科思新藥研發主要為患者提供突破性治療方案，實驗室位於北京及美國波士頓。目前公司已獲得數家生物技術機構投資者投資，包括啟明創投、禮來亞洲基金、高瓴資本及台灣玉晟等。

截至目前集團通過5輪融資合共錄得1.01億美元（約7.9億港元）。今年2月份，集團通過2700萬美元（約2.1億港元）C-2輪融資，由啟明創投領投。

根據彭博滙編的數據，在疫情大流行底下，投資者對該生物科技行業甚感興趣，今年已經有多家生物技術和醫藥公司上市，集資金額接近去年全年總數，錄得約45億美元（約351億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用IPO小工具

相關文章：立德教育暗盤 一手帳面最多賺10元

好未來傳最快年內香港上市籌155億 回應：目前沒有上市計劃

螞蟻集團A＋H上市傳籌逾2300億元　或超越沙特阿美成史上最大IPO

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：謝卓榮

香港股票 疫情 生物科技 集資 IPO

上一篇文章

【中美角力】中芯創辦人張汝京：美國對中國制約力減弱　中外半導體差距不大可追上

下一篇文章

【虛擬銀行】天星銀行削私貸年利率至1.85厘 貸款贈閱個人信貸報告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒馳5年內勝Tesla？　拆解恒大健康兩月狂升5倍倉位變化
【恒大汽車】恒馳5年內勝Tesla？　拆解恒大健康兩月狂升5倍倉位變化
【晶片國策】中芯國際升半成、中小晶片股狂升18%　國務院鼓勵生產晶片最多免稅10年（第二版）
【晶片國策】中芯國際升半成、中小晶片股狂升18%　國務院鼓勵生產晶片最多免稅10年（第二版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團A＋H上市傳籌逾2300億元　或超越沙特阿美成史上最大IPO
【螞蟻IPO】螞蟻集團A＋H上市傳籌逾2300億元　或超越沙特阿美成史上最大IPO
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收報33.5港元　恒指大升後夜期收市回吐18點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收報33.5港元　恒指大升後夜期收市回吐18點（不斷更新）