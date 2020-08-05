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【商廈疫情】中環中心每呎月租40　平過鰂魚涌甲廈

股樓投資 19:44 2020/08/05

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早前中美爆發貿易戰，加上疫情肆虐，中美關係又持續惡化，對香港商廈影響深遠，甲廈租金更持續下跌。市場消息指，中環中心中低層02室，實用面積1,973平方呎，以每月約7.9萬元租出，呎租約40元，創近十年新低。

翻本成交紀錄，對上一宗呎租約40多元成交，於2010年錄得，單位為中低層07室，面積約2,487平方呎，呎租約40元。值得留意的是，今次租出單位於兩年前進行拆售，購入價約8,598萬元，呎價43,580元。按呎租40元計，回報率僅1.1厘。

據太古地產（01972）公布的今年第二季營運數據顯示，旗下鰂魚涌太古坊呎租為40多至50多元，而港島東中心及太古坊一期，呎租則約50多至70元。換言之，中環中心租金竟比不上鰂魚涌甲廈。

資料顯示，長實集團（01113）於2017年以402億元，出售中環中心75%業權。據長實通告指，買家為中國港澳台僑和平發展亞洲地產有限公司，為一家海外註冊公司。此外，據悉本地炒家亦參與其中，包括「小巴大王」馬亞木、「磁帶大王」陳秉志、以及亞洲地產創辦人蔡志忠。

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撰文 : 柳家平

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