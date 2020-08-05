JOOX推International Express企劃　周一到五宅在家享環球音樂節目

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新冠肺炎疫情爆發第三波，盡量留在家中避免繼續社區大爆發。串流音樂平台JOOX宣布，推出International Express企劃，邀請全球多位偶像歌手，於8月至9月間，每逢夜晚提供獨家音樂娛樂內容。
8月音樂節目：
|日期
|時間
|歌手
|類型
|8月5日（星期三）
|晚上11時
|Conan Gray
|美國唱作歌手
|8月12日（星期三）
|晚上10時
|Oh Wonder
|英國電子音樂男女組合
|8月19日（星期三）
|晚上10時
|Jeremy Zucker
|美國唱作歌手
|8月20日（星期四）
|晚上9時
|Griff
|英國唱作歌手
|8月26日（星期三）
|晚上10時
|Johnny Orlando
|加拿大唱作歌手
|8月27日（星期四）
|晚上11時
|JC Stewart
|北愛爾蘭唱作歌手
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歌手每逢星期三及四，會在直播中即席演唱，以及與用戶聊天兼分享音樂靈感，部份更會展示他們的錄音室、家居等空間，與亞洲樂迷「零距離」接觸。而JOOX所有用戶，在周一至周五其他時間，還可免費收看其自家製的節目。
責任編輯：馬意文