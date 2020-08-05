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JOOX推International Express企劃　周一到五宅在家享環球音樂節目

商業 19:35 2020/08/05

分享：

串流音樂平台JOOX宣布，推出International Express企劃。

新冠肺炎疫情爆發第三波，盡量留在家中避免繼續社區大爆發。串流音樂平台JOOX宣布，推出International Express企劃，邀請全球多位偶像歌手，於8月至9月間，每逢夜晚提供獨家音樂娛樂內容。

Disney+訂閱用戶逾6000萬　花木蘭上架助提高用戶量

8月音樂節目：

日期 時間 歌手 類型
8月5日（星期三） 晚上11時 Conan Gray 美國唱作歌手
8月12日（星期三） 晚上10時 Oh Wonder 英國電子音樂男女組合
8月19日（星期三） 晚上10時 Jeremy Zucker 美國唱作歌手
8月20日（星期四） 晚上9時 Griff 英國唱作歌手
8月26日（星期三） 晚上10時 Johnny Orlando 加拿大唱作歌手
8月27日（星期四） 晚上11時 JC Stewart 北愛爾蘭唱作歌手

【疫市營商】南韓兩大娛樂公司SM與JYP　攜手創立線上演唱會品牌

歌手每逢星期三及四，會在直播中即席演唱，以及與用戶聊天兼分享音樂靈感，部份更會展示他們的錄音室、家居等空間，與亞洲樂迷「零距離」接觸。而JOOX所有用戶，在周一至周五其他時間，還可免費收看其自家製的節目。

JOOX所有用戶在周一至周五，可免費收看其自家製的節目。（JOOX提供）

【Netflix電視劇】宅在家有咩做？　盤點3部大熱新劇集

責任編輯：馬意文

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