【虛擬銀行】天星銀行削私貸年利率至1.85厘 貸款贈閱個人信貸報告

▲ 天星銀行開業接近2個月，最新宣布下調私人貸款最低實際年利率至1.85厘。

由小米 （01810） 及尚乘集團合資組成的天星銀行（Airstar），明日（6日）起將私人貸款最低年利率大削四成至1.85厘，同時向成功獲批貸款的客戶免費提供個人信貸報告。

6月正式開業的天星銀行，7月初推出免文件貸款，至今一個月以來，整體貸款申請人數按月增加近兩倍，貸款提取金額升2.7倍。天星銀行最新宣布，將上述貸款利息由原訂最低實際年利率2.99厘，下調至1.85厘。

同時，凡成功申請貸款的客戶，可獲天星銀行免費提供信貸報告，載有包括個人信貸評級、貸款及信用卡結欠等資料。

天星銀行指，希望可藉此提高貸款服務的獨特性， 同時鼓勵客戶多了解個人信貸評級，清楚掌握財務健康狀況，為將來求職、移民或申請按揭各方面做好準備。

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