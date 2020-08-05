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【疫境見真情】 逸東酒店推美味共享計劃　鼓勵食客購待用餐給基層

商業 19:59 2020/08/05

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香港逸東酒店（Eaton HK）將推「Pay It Forward美味共享」計劃，鼓勵Eaton Food Hall的客人可預先在食肆購買待用餐，並將其捐贈給有需要的基層市民前來免費享用。（Eaton HK提供圖片）

疫情下，需要幫助的人士越來越多，除了慈善機構，有酒店亦支援弱勢社群。香港逸東酒店（Eaton HK）將於8月8日起，啟動「Pay It Forward美味共享」計劃，鼓勵Eaton Food Hall的客人可預先在食肆購買待用餐，並將其捐贈給有需要的基層市民前來免費享用。

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Eaton Food Hall參與計劃的食店，包括隸屬酒店的餐廳Flower Years、Fûhn及靚湯廚房，除了以上食店會每天捐贈免費餐點外，各位食客亦可到以上食店購買額外餐點，食店會將此額外餐點記錄為「待用」，等待有需要的人士向食店免費領取，參與食店絕不會對任何要求領取待用餐的人士作出詢問，保持受惠者的尊嚴。

Eaton HK近日亦將二樓宴會廳開放予公眾用膳；另外酒店亦一直與「撲水」（Water for Free）合作推行「撲水運動」，免費提供飲用水；以及早前開始與社企「絲打便當」（Sister Bento）合作，於最近兩個月合共派發了600份愛心包，為本地家庭提供必需食物。

【禁堂食】D2 Place逸東酒店開放給市民用膳　早午晚餐均可外賣

計劃開始詳情
Eaton Food Hall
日期：8月8日（星期六）起
時間：中午12時至晚上8時
地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK LG樓層

責任編輯：朱悅瀅

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