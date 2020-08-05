  • 26°C
香港時間 : 2020805日 (三) 20:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【黎巴嫩爆炸】經濟學家：貝魯特被徹底破壞 省長料損失50億美元

環球社會熱點 19:27 2020/08/05

分享：

黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，導致逾百人喪生，大範圍受到破壞。經濟學者形容，貝魯特的災後局勢實在「可怕」（dire），甚至是超越了國家災難的水平。

【黎巴嫩爆炸】引發政治衝擊 真主黨也難脫身（訂戶專享）

【黎巴嫩爆炸】「猶如世界末日」死傷恐續增（圖輯）

繼貝魯特省長阿布德（Marwan Abboud）預期，爆炸令當地損失約30億至50億美元。貝魯特美國人大學（American University of Beirut）經濟學副教授查班（Jad Chaaban）也向CNN表示：「貝魯特已經被徹底摧毀、粉碎。」

他又形容，把今次肇事的大量硝酸銨存放在人口密集地區的倉庫多年，實在是犯罪行為。黎巴嫩總理在爆炸後發表聲明，涉事的2750噸硝酸銨在沒有安全措施的港口倉庫，存放了長達6年，是威脅黎巴嫩公民安全。他已下令當局追查到底。

【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨

【黎巴嫩爆炸】軍事專家闢謠 蘑菇雲不代表核爆

此外，查班認為，今次大爆炸可能會在黎巴嫩引發民眾不滿。他直指，大眾對於目前的政治領導階段感到極度憤怒，這些人通通應該滾蛋。

自從2019下半年以來，黎巴嫩持續有反政府示威，而新冠肺炎肆虐、近期國家面臨的金融危機，均令人們對政府的不滿進一步加劇。如今再受到爆炸事件刺激，查班預期示威抗議活動將更趨激烈。

【黎巴嫩爆炸】美國英國中國稱願援助 以色列也跟隊

【黎巴嫩爆炸】總理妻女受輕傷 俄羅斯大使館受損

【黎巴嫩爆炸】已遭經濟、示威重創 黎巴嫩屢陷絕境

【黎巴嫩爆炸】當地大型醫院遭嚴重破壞 「慘過戰爭」

【黎巴嫩爆炸】硝酸銨炸彈便宜威力勁 恐怖分子至愛

【黎巴嫩爆炸】特朗普稱是襲擊 國防部官員旋即否認

【黎巴嫩爆炸】「堪如廣島原爆」 傷亡嚴重（有片）

責任編輯：方賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

相關文章

【黎巴嫩爆炸】軍事專家闢謠 蘑菇雲不代表核爆
今日
【黎巴嫩爆炸】軍事專家闢謠 蘑菇雲不代表核爆
【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨
今日
【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨
【黎巴嫩爆炸】總理妻女受輕傷 俄羅斯大使館受損
今日
【黎巴嫩爆炸】總理妻女受輕傷 俄羅斯大使館受損
【黎巴嫩爆炸】美國英國中國稱願援助 以色列也跟隊
今日
【黎巴嫩爆炸】美國英國中國稱願援助 以色列也跟隊
【黎巴嫩爆炸】引發政治衝擊 真主黨也難脫身（訂戶專享）
今日
【黎巴嫩爆炸】引發政治衝擊 真主黨也難脫身（訂戶專享）
政治 請願示威 災難 黎巴嫩

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間20:00）

下一篇文章

【日本疫情】大阪官員推薦漱口水防疫 專家斥不科學
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間20:00）
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享）
【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享）
【黎巴嫩爆炸】特朗普稱是襲擊 國防部官員旋即否認
【黎巴嫩爆炸】特朗普稱是襲擊 國防部官員旋即否認
【新冠疫苗】6疫苗作最後測試 中美英研發進度一覽
【新冠疫苗】6疫苗作最後測試 中美英研發進度一覽
【黎巴嫩爆炸】「堪如廣島原爆」增至逾100死、4000人傷（有片）
【黎巴嫩爆炸】「堪如廣島原爆」增至逾100死、4000人傷（有片）