【黎巴嫩爆炸】經濟學家：貝魯特被徹底破壞 省長料損失50億美元

黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，導致逾百人喪生，大範圍受到破壞。經濟學者形容，貝魯特的災後局勢實在「可怕」（dire），甚至是超越了國家災難的水平。

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繼貝魯特省長阿布德（Marwan Abboud）預期，爆炸令當地損失約30億至50億美元。貝魯特美國人大學（American University of Beirut）經濟學副教授查班（Jad Chaaban）也向CNN表示：「貝魯特已經被徹底摧毀、粉碎。」

他又形容，把今次肇事的大量硝酸銨存放在人口密集地區的倉庫多年，實在是犯罪行為。黎巴嫩總理在爆炸後發表聲明，涉事的2750噸硝酸銨在沒有安全措施的港口倉庫，存放了長達6年，是威脅黎巴嫩公民安全。他已下令當局追查到底。

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此外，查班認為，今次大爆炸可能會在黎巴嫩引發民眾不滿。他直指，大眾對於目前的政治領導階段感到極度憤怒，這些人通通應該滾蛋。

自從2019下半年以來，黎巴嫩持續有反政府示威，而新冠肺炎肆虐、近期國家面臨的金融危機，均令人們對政府的不滿進一步加劇。如今再受到爆炸事件刺激，查班預期示威抗議活動將更趨激烈。

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責任編輯：方賢

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