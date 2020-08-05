【網民熱話】28歲台女拍拖一年男友話幫手供樓　「男友希望房子也可以登記他的名字！」

情侶置業永遠是一個大議題，也並非香港獨有，與香港只有一小時機程之隔的台灣民眾也有同樣的煩惱，處理不妥，隨時影響兩人關係。台灣有一名28歲女網民在社交平台上發帖，指自己高中畢業後便打工儲錢買樓，存了7年錢，成功買入兩房兩廳單位放租。最近，與她拍拖一年多，30歲的男友表示可以幫她負擔部份按揭還款，事關「希望房子也可以登記他的名字」。

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台灣女網民於Facebook群組「靠北女友」中發帖，指男友的說話令她有點震驚，她認為單位在兩人交往前已購買，與男友無關。現時單位及車位放租的租金可足夠支付貸款，完全不用男友分擔。惟男友十分堅持己見，令她大惑不解，更指：「如果他想要房子自己去買就好了呀。畢竟都30歲了有買房的能力吧?」

帖文引來大批網民熱議，有網民表示男友是貪圖女網友的單位，有人直言：「這跟食軟飯沒差別啊。」也有人籲女網友：「千萬堅持住，決不可因感情因素登記給對方」，更有人直接建議兩人分手。

有網民則教路，要求男友支付過去一半的貸款和稅項，如果男友願意，才再作考慮。或者建議兩人再買一個新單位，一人分擔一半，看看男友有何反應。

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