  • 26°C
香港時間 : 2020805日 (三) 20:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】創近5個月高位　人民幣或再下一城試6.9

股樓投資 19:15 2020/08/05

分享：

人民幣滙價急升，在岸價（CNY）報6.9418，升至近5個月高位。目前，市場偏向預期，人民幣滙價大有機會再下一城，扭轉去年疲軟之勢。綜合有3個看漲的理由。

其他文章：【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事

第一，中國爆買美國農產品，美國官方上周四（30）公布中國買入190多萬噸王米，創史上第三多，反映中方可能兌現首階段貿易協議的承諾，對中美關係有緩和作用。有消息指，中美兩國貿易代表將於8月15日舉行會談，評估首階段協議。

第二，美元匯價匯價偏軟，過去1個月，美匯指數由97開始回落，一度跌穿93。有分析員預測，美元短綫弱，人民幣相對強，第三季人民幣兌美元有機會試6.9水平。

其他文章：【宏觀中國】留「子彈」應對逆境　馬駿：貨幣政策不用再加碼

第三，據報道，中美利差攀升至240基點的歷史高位，一旦中國貨幣政策由寬鬆轉至偏緊，國內降息預期減低，利差擴闊有利資金進一步流入中國及人民幣資產，無形中有助人民幣滙率轉強。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

撰文 : 高式古

貿易 中美關係 美元 人民幣 經濟

上一篇文章

【涼風有信Vincent@iM網欄】「庚子」流年在作怪 8月7日立秋 疫情轉好

下一篇文章

【疫市盈喜】碧桂園服務盈喜料多賺50％　美銀唱好目標價55元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大汽車】「恒馳」廣告惹熱話　一文睇清6款新車概念圖
【恒大汽車】「恒馳」廣告惹熱話　一文睇清6款新車概念圖
【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬
【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【不能兩邊走】英國內政部更新BNO簽證條款 「家庭入籍」必須同時入境
【不能兩邊走】英國內政部更新BNO簽證條款 「家庭入籍」必須同時入境