【宏觀中國】創近5個月高位　人民幣或再下一城試6.9

人民幣滙價急升，在岸價（CNY）報6.9418，升至近5個月高位。目前，市場偏向預期，人民幣滙價大有機會再下一城，扭轉去年疲軟之勢。綜合有3個看漲的理由。

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第一，中國爆買美國農產品，美國官方上周四（30）公布中國買入190多萬噸王米，創史上第三多，反映中方可能兌現首階段貿易協議的承諾，對中美關係有緩和作用。有消息指，中美兩國貿易代表將於8月15日舉行會談，評估首階段協議。

第二，美元匯價匯價偏軟，過去1個月，美匯指數由97開始回落，一度跌穿93。有分析員預測，美元短綫弱，人民幣相對強，第三季人民幣兌美元有機會試6.9水平。

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第三，據報道，中美利差攀升至240基點的歷史高位，一旦中國貨幣政策由寬鬆轉至偏緊，國內降息預期減低，利差擴闊有利資金進一步流入中國及人民幣資產，無形中有助人民幣滙率轉強。

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