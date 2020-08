【宏觀中國】創近5個月高位　人民幣或再下一城試6.9

人民幣滙價急升,在岸價(CNY)報6.9418,升至近5個月高位。目前,市場偏向預期,人民幣滙價大有機會再下一城,扭轉去年疲軟之勢。綜合有3個看漲的理由。

其他文章:【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽 代理:鄰居累事

第一,中國爆買美國農產品,美國官方上周四(30)公布中國買入190多萬噸王米,創史上第三多,反映中方可能兌現首階段貿易協議的承諾,對中美關係有緩和作用。有消息指,中美兩國貿易代表將於8月15日舉行會談,評估首階段協議。

第二,美元匯價匯價偏軟,過去1個月,美匯指數由97開始回落,一度跌穿93。有分析員預測,美元短綫弱,人民幣相對強,第三季人民幣兌美元有機會試6.9水平。

其他文章:【宏觀中國】留「子彈」應對逆境 馬駿:貨幣政策不用再加碼

第三,據報道,中美利差攀升至240基點的歷史高位,一旦中國貨幣政策由寬鬆轉至偏緊,國內降息預期減低,利差擴闊有利資金進一步流入中國及人民幣資產,無形中有助人民幣滙率轉強。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!