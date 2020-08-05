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【日本疫情】愛知縣宣佈緊急狀態 連續9日增過百宗

環球社會熱點 19:05 2020/08/05

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愛知縣已經連續9日維持過百宗病例的增幅，自行宣佈進入緊急狀態。

日本的新冠肺炎疫情持續惡化，其中愛知縣已經連續9日，每日增加過百宗病例。愛知縣累計增至2,531宗病例，愛知縣自行宣佈進入緊急狀態，由周四（6日）起實施。

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日媒報道，愛知縣知事大村秀章周三（5日）下午召開記者會。大村秀章指出，該縣當日再增159宗病例，已為連續第9日的單日增幅超過100宗。由於新冠疫情加劇，愛知縣再次宣佈進入緊急狀態，由本月6日維持至24日。

大村秀章呼籲民眾在緊急狀態期間，要停止進行不必要、非緊急的活動，例如避免搬家、多人聚餐和於盂蘭盆節假期時返回家鄉。但他又表示，縣政府不會要求愛知縣的各家企業休假。

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另外，東京仍為日本疫情重災區。東京都政府宣布，截至當地周三下午3時，東京再增263人確診，為東京連續第9日超過200人確診。東京都政府由周一（3日）起，要求提供酒類的餐廳和酒吧縮短營業時間，同時呼籲居民避免外出飲酒用餐、出席多人的宴會。

由於本月8月13至16日為盂蘭盆節，日本各地知事都呼籲民眾避免或慎重考慮於節日期間返鄉，避免疫情由東京都等地區，進一步擴散到全國各地。

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責任編輯：何穎兒
 

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