【樓市現象】同步沽出同期購入原築兩房 為何這兩位業主一個大賺1.2倍 一個只賺18%?

樓市前景未明朗，業主持貨心態轉弱，先行沽貨為上。最近元朗原築連錄兩宗二手成交，同樣是2房單位，兩位業主也是在2017年第3季購入單位，不約而同趁購入單位3年、額外印花稅（SSD）盤踏入「鬆綁期」後沽出單位，最後其中一位業主大賺1.2倍離場，大大跑贏期內整體樓價約13%的升幅；至於另一位業主只賺18%，為何單位升值表現差天共地﹖

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利嘉閣地產助理分區董事黃永全表示，市場新近錄得元朗原築1座低層D室的二手成交個案，單位實用面積約449方呎，為兩房間隔，向北望市景。原業主叫價585萬元，直至近日以563萬元沽出物業，減價22萬元或約4%，折合實用面積呎價約12,539元。

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據悉，原業主於2017年6月，以477萬元購入上述單位。剛鬆綁SSD，現轉手帳面獲利約86萬元，物業升值約18%。

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屋苑同時也錄另一宗兩房單位成交，美聯物業助理區域經理馮根明表示，該行新近促成一宗元朗原築二手成交，一名區內首置客以588萬元承接一個高層2房單位自住。成交單位為原築5座高層H室，望樓景，實用面積約480平方呎。原業主上月叫價約598萬元放售上址，因單位內櫳新淨整潔，間隔實用，吸引首置客洽商承接，議價後以588萬元成交，實用呎價約12,250元，屬市價成交。資料顯示，原業主於2017年8月以約260萬元購入上址，轉售帳面獲利約328萬元，期間物業升值逾1.2倍。

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為何以上兩個面積相近、購入時間相若的單位，購入價有明顯大分別﹖馮根明解釋，上述5座高層H室的原業主於2017年8月以內部轉讓的方式，以260萬元購入單位，當時同類型單位的市價約4百多萬元，購入價甚低，難怪原業主沽出單位獲利甚豐。至於另一位1座低層D室的原業主，沽出單位後賺18%，其實也跑贏期內整體樓價約13%的升幅，回報也尚算不錯。

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位於元朗十八鄉路83號的原築，由新地（00016）發展，共設4座物業，提供542個住宅單位，屬中密度住宅屋苑，以兩房及3房戶為主，戶戶設有露台，是區內年輕人士的上車盤或租住之選。利嘉閣黃永全補充，原築本月暫錄約2宗二手成交個案，平均實用面積呎價約12,395元。現時屋苑有約30個放盤提供，入場價由580萬元起。

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