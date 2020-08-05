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【美元危機】美滙指數失守93見兩年低位 長期貶值趨勢難扭轉

即市財經 18:53 2020/08/05

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美滙指數跌幅擴大，最新失守93美元大關，低見92.85，日內跌逾0.5%，重回2018年5月水平。摩根資管亞洲首席市場策略師許長泰認為，近年來美元估值一直偏高，美國正面臨著巨大的貿易赤字，財政赤字也急劇增加，這些結構因素通常會對貨幣不利。

許長泰續指，疫情嚴重損害美國經濟，美國相對於歐元區和日本經濟表現收窄，美元的利率也趨向與其他發達經濟體一致，意味着其吸引力減弱。美元在歷史上一直是避險貨幣。但是隨着近期樂觀的風險情緒，美元處於弱勢地位。

美元長遠仍看跌

他表示，從長遠來看，美元仍然容易貶值，因為很難看到聯儲局比其他發達市場央行更早地改變寬鬆貨幣政策。然而，在短期內，由於人們越來越擔心歐洲和亞洲的另一波疫情爆發，美元可能會經歷一些盤整。投資者的風險偏好可能會再次減弱。

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