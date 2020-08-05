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【長和系放榜】疫情衝擊英國業務　長建電能中期息仍維持不變

股樓投資 19:39 2020/08/05

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長和系兩大公用事業單位長江基建(01038)和旗下的電能實業(00006)今日同時公布中期業績。當中長建截至６月，中期純利28.6億元，按年跌52％，集團續派中期息每股68仙，按年持平。至於電能，同期中期純利22.6億元，按年下跌40％。亦和去年上半年一樣，派中期息每股77仙。根據今日收市價，長建及電能的周息率，分別達6厘及6.4厘，高於中電(00002)、煤氣(00003)和港燈(02638)。

相關文章：【疫情贏家】淨電費升抵售電量跌　港燈上半年多賺14%

兩股盈利倒退主因，在於各自英國業務上半年受疫情衝擊而出現倒退。期內長建英國業務的溢利貢獻為9.4億元，按年減少62％，主要由於新計算遞延稅項負債之一次性支出，疫情之影響；以及其中一項目Northumbrian Water 新規管期之收入較去年同期為低。長建另一大盈利貢獻地澳洲業務的溢利貢獻為9.1億元，按年跌17％，主要歸因於澳元疲弱及疫情影響。

電能方面，英國溢利貢獻按年大跌53.8％至8.4億元，主因受英國企業稅稅率維持於19％，導致旗下營運公司需作出一次性非現金調整，加上英鎊匯率較去年同期下跌，亦拖累上半年業績表現。電能同時透露，英國兩大燃氣項目Northern Gas Network和Wales and West Utilities均已收到由明年４月生效的新規管計劃期的協議草案，惟新規管計劃期的回報率將會大幅下降，最終協議預計將在今年12月落實。

長建主席李澤鉅表示，相對其他行業，長江基建受衝擊的程度較輕，惟疫情引致之影響可能在未來數月持續。當疫情有所改善，普遍商業活動回歸正常狀態，預期集團大部分業務將可迅速復元。

相關文章：【藍籌業績】 中電上半年虧轉盈賺60億元 中港及澳洲業務溢利皆升

撰文 : 投資組

電能實業（00006） 長江基建集團（01038） 經濟

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