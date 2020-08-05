【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事

疫情肆虐，影響樓市氣氛，特別是豪宅交投。有代理說，豪宅業主持貨力強，但亦有個別業主看淡後市，心急賣樓套現，由於市道差，往往只能平價沽貨。值得留意的是，薄扶林指標豪宅屋苑貝沙灣，近日錄得一宗低價成交，三房呎價低見22,428元，創近年半新低。

利嘉閣陳漢白說，貝沙灣4期9座低層A室，實用面積1,038平方呎，外望海景，原叫價2,600萬元，終減價逾一成，以2,328萬元易手，實用呎價22,428元。

被問到單位為何低價易手，代理坦言，業主也不想，奈何難叫高價，又稱上月同層比鄰B室，實用面積649平方呎，以低價易手，成交價1,495萬元，實用呎價僅23,035元，由於鄰居平賣，業主也難叫高價，只能接受現實，劈價平賣。

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