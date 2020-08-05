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【新冠肺炎】日本調查：首波疫情期間　六成曾現感冒徵狀者照上班

環球政經 18:52 2020/08/05

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新冠肺炎疫情持續，日本有調查報告發現，今年2到5月當地發生第一波疫情時，約六成受訪者曾出現發燒等感冒徵狀時作仍照常上班。

其他文章：【新冠肺炎】賓夕法尼亞州男子拒戴口罩 最後用AK-47與警方駁火

其他文章：【新冠肺炎】身高影響感染新冠肺炎機率 英研究：6呎人士高危

東京醫科大學助理教授町田徵己的研究團隊，在5月中旬透過網路進行調查，訪問了1,226位20歲到79歲，主要在日本關東地區居住並工作的民眾，詢問受訪者的身體狀況、出現徵狀後的7天有否外出等問題。

結果顯示，有82名受訪者表示，曾出現發燒等身體不適感冒徵狀，當中62%人有上班，17%的人則沒有外出或僅前往醫院。

由於新冠肺炎初期症狀與感冒類似，日本政府曾呼籲有感冒症狀的民眾不要外出上班，但調查顯示出這項呼籲似乎沒有效果。不過，有關調查亦表明，不清楚受訪者是否有新冠病毒確診者。

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撰文 : 鄺庭芳

疫情 大學 東京 感冒 發燒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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