【TikTok拆骨】微軟與華關係深 Bill Gates解畫難釋疑（訂戶專享） 環球政治 18:34 2020/08/05 分享： 抖音國際版TikTok成為中美角力的最新磨心，美國科網巨企微軟（Microsoft）有意充當白武士洽購TikTok，避免TikTok遭受滅頂之災。不過，即使微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）為此「拍心口」保證，恐怕也難息華府疑慮，因為特朗普政府擔心的是，微軟跟中國的千絲萬縷關係。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【黎巴嫩爆炸】引發政治衝擊 真主黨也難脫身（訂戶專享） 今日 【黎巴嫩爆炸】引發政治衝擊 真主黨也難脫身（訂戶專享） 【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享） 今日 【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享） 【TikTok拆骨】逃生門正關上 TikTok卻被中美扯後腿（訂戶專享） 今日 【TikTok拆骨】逃生門正關上 TikTok卻被中美扯後腿（訂戶專享） 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 2020/08/04 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 2020/08/04 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【黎巴嫩爆炸】引發政治衝擊 真主黨也難脫身（訂戶專享） 今日 【黎巴嫩爆炸】引發政治衝擊 真主黨也難脫身（訂戶專享） 【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享） 今日 【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享） 【TikTok拆骨】逃生門正關上 TikTok卻被中美扯後腿（訂戶專享） 今日 【TikTok拆骨】逃生門正關上 TikTok卻被中美扯後腿（訂戶專享） 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 2020/08/04 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 2020/08/04 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 政治 比爾蓋茨 納瓦羅 中美關係 Microsoft 收購 抖音 中國 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入