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【TikTok拆骨】微軟與華關係深 Bill Gates解畫難釋疑（訂戶專享）

環球政治 18:34 2020/08/05

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抖音國際版TikTok成為中美角力的最新磨心，美國科網巨企微軟（Microsoft）有意充當白武士洽購TikTok，避免TikTok遭受滅頂之災。不過，即使微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）為此「拍心口」保證，恐怕也難息華府疑慮，因為特朗普政府擔心的是，微軟跟中國的千絲萬縷關係。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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