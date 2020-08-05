▲ 【黎巴嫩爆炸】軍事專家闢謠 蘑菇雲不代表核爆

黎巴嫩首都貝魯特的爆炸案，造成重大傷亡，受廣泛關注。現場片段顯示，黎巴嫩爆炸現場上空曾出現蘑菇雲，令人聯想起核爆，網上亦廣傳黎巴嫩貝魯特爆炸事件涉及核爆。惟有軍事專家指出，爆炸產生蘑菇雲狀煙霧是絕非核爆獨有。

【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨

【黎巴嫩爆炸】總理妻女受輕傷 俄羅斯大使館受損

軍事專家、美國明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）Jeffrey Lewis指出，很多人將蘑菇雲及球狀衝擊波與核彈扯上關係，但其實亦會在一般爆炸中發生。

現場片段可見，當時有大型火球升上半空，接着一個巨大的球狀白色雲霧迅速四散。他解釋，這是空氣中的水分受擠壓所致。爆炸產生的衝擊波令空氣受到強烈擠壓，密度急劇變化，空氣對水的溶解度亦改變，空氣中的水份會被強行擠出，形成白雲。

▲ 一個巨大的球狀白色雲霧在貝魯特現場上空冒起，並迅速四散。

▲ 爆炸產生紅色煙霧，相信與硝酸銨的化學性質有關。

球狀白色雲霧片段連結

【黎巴嫩爆炸】已遭經濟、示威重創 黎巴嫩屢陷絕境

【黎巴嫩爆炸】硝酸銨炸彈便宜威力勁 恐怖分子至愛

至於爆炸產生的紅色煙霧，則相信與引發爆炸的物料本身的化學性質有關。黎巴嫩政府稱港口倉庫內，存有大量硝酸銨（ammonium nitrate），而硝酸銨燃燒後產生的氮氧化物（nitrogen oxides）正是紅色的，證明爆炸與硝酸銨有關。

另外，Jeffrey Lewis猜測，爆炸的觸發點可能是儲存的倉庫內的軍火起火，他稱按現場片段，聽到連串劈啪爆烈，並有閃礫光芒，認為與火箭等小型彈藥，著火燃燒時相似。

現場片段連結

【黎巴嫩爆炸】「猶如世界末日」死傷恐續增（圖輯）

【黎巴嫩爆炸】特朗普稱是襲擊 國防部官員旋即否認

▲ 貝魯特港上空的白色煙霧中，帶有閃礫光芒。

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱