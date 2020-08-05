【新冠肺炎】賓夕法尼亞州男子拒戴口罩 最後用AK-47與警方駁火

美國新冠肺炎疫情還未受控，政府呼籲民眾應在公眾地方配戴口罩。但上周五（7月31日），在賓夕法尼亞州，一名男子進入雪茄店時未有配戴口罩，職員見狀勸喻他戴口罩，他反而偷走店內雪茄。然後從車內取出手槍向追出來的職員開槍後逃去。

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警方鎖定疑犯身份後於上周六（8月1日）採取拘捕行動，疑犯聞聲即遁，逃走時用AK-47自動步槍及手槍與警方槍戰，疑犯最終被捕。

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在警方追捕期間，疑犯扎博羅夫斯基用AK-47及手槍與警方爆發槍戰，一名警員受輕傷，扎博羅夫斯基的腿和臀部也中槍。他被捕後送院治理，被控謀殺未遂、嚴重襲擊和搶劫等多項罪名。

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