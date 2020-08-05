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迪士尼計劃明年推Star串流媒體服務

科技 19:23 2020/08/05

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最近有外媒消息指，迪士尼計劃在公司旗下的Star品牌推出串流娛樂媒體平台。

迪士尼於去年推出自家影視串流平台Disney+，至今已吸納不少訂閲用戶。最近有外媒消息指，迪士尼行政總裁Bob Chapek宣布，計劃在公司旗下的Star品牌推出串流娛樂媒體平台。

目前官方尚未透露平台將於哪些國家推出，以及服務價格等資訊。Bob Chapek表示，該平台將提供來自美國廣播公司ABC、FX電視台、Freeform電視網等不同媒體平台的內容。

<<迪士尼展示逼真Deepfake 技術　未來可用於自家電影？

<<【網絡安全】黑客洩漏50間公司源代碼　任天堂、微軟、迪士尼全部有份　

有外界就猜測，迪士尼旗下的另一個串流服務平台Hulu，未來可能會被Star取代。Bob Chapek表示，公司會考慮每個不同的產品服務，因而制定市場計劃。目前Hulu串流服務僅在美國推出，在國際市場上缺乏足夠品牌知名度，而迪士尼旗下的Stars Studio則為海外的大品牌，因而公司考慮透過Star推出串流服務平台。

去年，迪士尼宣佈收購Fox，包括Star India印度星空傳媒以及HotStar串流服務，該公司更成立Disney Plus HotStar，將兩個不同品牌結合。目前Star品牌已在印度具有一定知名度，未來將能吸引更多不同國家用戶。

責任編輯：李寶如

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