蘋果與加州大學合作　研究影響抑鬱症和焦慮症的因素

▲ 蘋果正與加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作，啟動一項為期三年的研究，以了解睡眠、身體活動、心率和日常工作如何影響抑鬱症和焦慮症。

最近有消息指，蘋果正在與加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作，啟動一項為期三年的研究，以了解睡眠、身體活動、心率和日常工作如何影響抑鬱症和焦慮症。計劃將利用蘋果銷售的iPhone、Apple Watch和Beddit睡眠追蹤器進行有關測試。

據外媒CNBC報道，今次的研究是由蘋果與加州大學洛杉磯分校的研究人員共同設計。研究計劃將於本週開始，並由來自UCLA健康醫療中心的150名參與者進行試驗；2021年，學校將把研究範圍擴大至逾3,000人。

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研究參與者將UCLA的研究應用程式下載到iPhone後，將獲得一個Apple Watch可穿戴設備和Beddit睡眠監測器，作為研究的一部分。該大學表示，設計有關研究是為了可使整個計劃可在遠程進行。現時新冠肺炎疫情在全球加劇，提高了人們對行為健康的關注。同時，社交距離的要求也限制面對面的心理健康評估和治療，導致遠程醫療的使用和接受範圍擴大。

此外，私隱亦是另一個重要的考慮因素，研究人員表示，他們計劃將研究期間所收集的數據匿名化。研究參與者的數據將被妥善保管，只有UCLA研究團隊的成員才能訪問，數據將由Apple和UCLA進行編碼並進行分析。

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加州大學洛杉磯分校（UCLA）精神病學教授Nelson Freimer博士表示，這次合作是利用了加州大學洛杉磯分校深厚的研究專長和蘋果公司的創新技術，有可能改變行為健康研究和臨床護理，產生突破性的發展。目前治療抑鬱症的方法幾乎完全依賴於抑鬱症患者的主觀回憶，醫生只能透過觀察患者並詢問患者的感覺。是次與Apple的合作，可將心率、睡眠和身體活動等量化數據與焦慮和抑鬱症狀聯繫起來，有可能讓醫療服務提供者注意到警告信號，並追踪治療，預防抑鬱症發作及尋找引發抑鬱症的原因。

過去幾年，健康科技一直是Apple關注的重點領域。2014年，該公司發布HealthKit，用以追蹤、記錄和分析用戶的健康水平，並將其作為iOS 8的一部分。而近期又詳細介紹watchOS 7即將推出的最新功能，而其中一項就是睡眠追蹤功能。

責任編輯：施雯雯