【配股潮】藥明康德公布完成配售集資近73億　全日上揚2.5%

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神州優車股東會通過轉讓神州租車股份予北汽 將退出神州租車
藥明康德 （02359） 公布完成配售，按每股配售價108元，合共配售6820.54萬股，集資約72.9億元。集團將所得資金約35%用於併購，包括但不限於擴展於美國、歐洲及亞太區的業務；約20%用於擴展海外業務；約15%用於建設常熟研發一體化項目；約10%用於償還銀行貸款及其他借款，及剩餘金額用於補充營運資金。
藥明康德今日收漲2.58%，收市報123.1元，成交5.7 億元。
據聯交所權益披露，藥明康德7月29日獲AI Rayyan以每股均價108元，增持400萬股，涉資4.23億元，持股比例升至13.33%。
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