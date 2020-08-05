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恒指升155點 港交所創新高

即市財經 18:06 2020/08/05

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財經焦點速覽

在重磅股騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 帶領下，恒生指數曾升約200點，最終全日升155點或0.62%，收市報25102點，成交1228億元。港交所升2.4%創新高，收報386元，逼「上市編號價」388元。新冠肺炎疫情下優質即食麵的需求增，使內地及香港銷售量增加，日清 （01475） 發盈喜，股價飆逾11%。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒指升155點收企二萬五　港交所創新高中芯升近5%（不斷更新）

【港交所股價】港交所破頂逼388　憧憬螞蟻集團上市

【金價走勢】金價突破2000美元今年累升34%　黃金ETF表現又點？

【晶片股】中國鼓勵生產近10年前技術晶片　「中芯賣白粥」足以壯大？

【盈喜】日清受惠疫情半年多賺3成　全日升逾一成（第三版）

【公用股業績】電能半年少賺4成　中期息不變、股息率6.44厘　英國業務新隱憂

【精選投資分析】

中港股市好淡爭持 金價新高資金避險（第六版）

【名家心水股】曾淵滄：ATMX好多人估到，但第5隻無人諗到

扶持政策出台 中芯炒第二波（第四版）

【ETF攻略】國策力撐新能源 一隻ETF搞掂曬？（第二版）

【螞蟻IPO】螞蟻中港集資300億美元 A+H佈局費心思（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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