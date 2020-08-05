恒指升155點 港交所創新高

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【資金流向】北水炒美團染藍 7日共流入46億
在重磅股騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 帶領下，恒生指數曾升約200點，最終全日升155點或0.62%，收市報25102點，成交1228億元。港交所升2.4%創新高，收報386元，逼「上市編號價」388元。新冠肺炎疫情下優質即食麵的需求增，使內地及香港銷售量增加，日清 （01475） 發盈喜，股價飆逾11%。
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