【日本疫情】大阪官員推薦漱口水防疫 專家斥不科學

日本疫情嚴峻，當局考慮再次宣布全國進入緊張狀態。重災區大阪的官員日前推薦民眾使用漱口水防疫，導致漱口水廠商股價飆升，店內的漱口水被一掃而空。惟專家批評，官員的建議「不科學」，形容是「政治呼籲」。

大阪府知事吉村洋文與市長松井一郎周二（4日）在疫情記者會上，展示及推薦醫護、食肆員工、發燒的人使用明治或其他含有聚維酮碘（Isodine）漱口水。

他們引用研究暗示，漱口水有助減低感染者唾液中的病毒，指如果唾液中所含病毒減少，可減低飛沫傳播風險。但研究未有直接指出，此舉有助防止疫情擴大。

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大阪羽曳野醫療中心下一代創藥創生中心主任松山晃文表示，在酒店療養的41名患者中，使用含聚維酮碘漱口水的人比起未使用的，唾液PCR檢測結果更傾向陰性。

不過，松山解釋，需要進一步的研究才能確定，是否有助防止重症化和降低傳染風險。他補充，漱口水也不會影響已進入體內的病毒。

面對記者多次質疑成效，吉村強調「根據研究，向府民提供訊息」，至於有沒有成效，「不去做就不會知道」。松井沉下臉怒斥：

「明明得出結果，難道要求沉默嗎？」

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大阪府負責人在記者會後表明「沒有證據（evidence）」顯示，漱口水防疫有助防止疫情擴大。松山接受訪問也稱「該呼籲是政治判斷」。

NPO法人臨床研究合理評估教育機構理事長桑島岩指出，官員的建議「很難說是科學的」，儘管如此，目前應推進收集證據的研究。

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記者：韓羚