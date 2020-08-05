【中小企紓困】港銀再延長貿易融資貸款 還款期90日

▲ 金管局宣布，銀行業延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。

金管局宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90日，已發信要求所有參與銀行採取措施落實新安排。截至6月底止，港銀累計向企業客戶批出超過4.2萬宗貸款展期等支援措施，涉資逾5000億元。

金管局指，鑑於疫情持續影響經濟活動，一直與「銀行業中小企貸款協調機制」積極研究，如何繼續支援銀行企業客戶，包括「預先批核還息不還本」計劃10月底到期的後續安排。

企業客5月至7月新取用貿易融資貸款 亦可延期90日還款

在研究過程中，業界留意到貿易融資貸款因應其短期性質，自5月起獲延長90天，將於8月開始陸續到期。儘管全球貿易環境相對4月公布「預先批核還息不還本」計劃時稍見好轉，但各地疫情反覆，部分客戶資金周轉仍有困難，協調機制同意讓有需要的企業客戶再延長貿易融資貸款。

協調機制也同意，合資格企業客戶在5月至7月底新取用的貿易融資貸款同樣可以要求延長90天。如屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。

合資格企業採用比率僅1至2成

有見於合資格企業選擇參與計劃的比率只介乎一至兩成，而銀行業為應對疫情須安排部分員工在家工作，銀行不會為這次延期安排向個別客戶發出通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核的原則處理本金還款延期要求。為了更全面了解客戶的需要，銀行在處理過程中，可能會邀請客戶提供最新的營運資料。

銀公：有需要企業可主動與銀行溝通

金管局會繼續透過協調機制與銀行和工商界保持溝通，期望能夠盡快就「預先批核還息不還本」計劃10月底到期的後續安排作出決定。

銀行公會對措施表示歡迎，會員銀行會積極配合，協助企業在目前嚴峻的經濟環境下，應對經營上的挑戰。銀公又建議，有需要的企業主動與銀行溝通，準備相關的財務及營運資料。

滙豐：已批出逾1500億元貸款延期申請

滙豐發言人表示，會積極配合新措施，以助企業減輕疫情持續所帶來的財務負擔。我們將因應客戶的情況提供協助，包括再延長貿易融資貸款還款期。自今年2月以來，滙豐已先後透過多項紓困措施，協助不同規模及行業的企業渡過難關。我們所批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及逾1,500億港元貸款金額。」

相關文章：

【香港經濟】香港7月PMI降至44.5 私營經濟大幅轉差

【香港經濟】7月PMI按月回落 高盛：8月更疲弱、裁員風險再升溫

【港區國安法】金管局余偉文：對金融機構業務無任何影響 仍可發表看淡研究報告

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情