【美股焦點】小鵬汽車走赴美上市前融資4億美元 阿里巴巴參與投資

▲ 小鵬汽車赴美上市前融資4億美元。

外媒引述消息指，阿里巴巴 （09988） 有份投資的中國電動汽車製造商小鵬汽車已秘密申請赴美上市，並且在IPO前一輪融資中籌集了4億美元，高於此前報道的3億美元。報道稱，集資額增加是由於此多了投資者參與。

報道引述兩位消息人士稱，除了現有的投資者阿里巴巴和卡塔爾主權財富基金外，阿布扎比的主權財富基金穆也參與了這輪4億美元的投資。 消息人士先前表示，小鵬汽車已秘密申請在美國上市，但尚未決定在哪家交易所上市。

小鵬的競爭對手蔚來汽車（美︰NIO）和理想汽車（美︰LI）已經在美國上市，並且其股價最近已大幅上漲。蔚來汽車的股價今年上漲了2.4倍。

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