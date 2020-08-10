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【動物遺骸】科學家發現1萬年前真猛瑪象遺骸

環球政經 12:00 2020/08/10

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這具保存完好有5.5米長，高3米的真猛瑪象遺骸，在死後10,000年於俄羅斯西伯利亞湖的淤泥中發現，上面還依附著軟組織和骨頭。

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專家日前在西伯利亞湖中發現了一具保存完好得驚人的3米高真猛瑪象遺骸，其骨骼上附著軟組織和一些皮膚。據專家稱，這頭真猛瑪象死於大約10,000年前，死時大約在15至20歲之間。科學家還宣布，他們將分析真猛瑪象的化石糞便，以了解其飲食習慣。

由於炎熱乾燥的天氣，西伯利亞北極地區目前出現前所未有的野火，導致凍土層加速融化，揭開了長期藏匿在湖底的生物之謎。科學家認為該湖有可能是真猛瑪象的埋葬地，在那裡或許還能發現其他保存完好的動物遺骸。

真猛瑪象在冰河時代生活於地球，大約在4000年前在俄羅斯北極群島滅絕。這種巨型動物的體積和重量約為當今大象的兩倍，高度可達5.5米，重達12噸。

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撰文 : 梁翠麗

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