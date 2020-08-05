【人民幣】人民幣升穿7算後續揚 外資最牛短綫睇6.8

▲ 中美關係有破稍為破冰，刺激人民幣滙價急升，ING銀行最牛睇6.8。

憧憬中美關係稍為緩和，市傳下周六（8月15日）兩大國高層或有對話；刺激人民幣在岸價兌美元今天（5日）不斷抽升，一度升穿6.95心理大關。現時外資大行對人民幣的看法較中資樂觀，最牛短線看6.8，若以人民幣在岸價今午在亞洲收盤報6.953計，即約有2.2%的潛在漲幅，主要受惠於美滙指數轉弱；但專家普遍預料，人民幣中短期後向仍甚反覆，備受美國大選前，中美角力的消息所左右。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈預期，人民幣在岸價兌美元於下半年的高低位介乎6.8至7.1，但年底暫維持7.05的目標價。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧對年底目標價更樂觀，料人民幣在岸價下半年高低位介乎6.92至7.03，年底目標為6.92，為市面上對年尾滙價的最牛預估。

信銀國際首席經濟師廖群指，新冠肺炎疫情的嚴重性遠超預期，令全球經濟在今年陷入二次大戰以來最深度衰退。假設疫情於下半年逐步緩解，預期2020年全球生產總值（GDP）大幅下降4.8%。可是，內地GDP全年仍料溫和增長2.4%，明年將復甦至8%以上。而且，受惠於美元轉弱，料下半年到年底，人民幣約於6.95水平上落。

金管局：港銀人民幣帳戶 5年增54%

而反映境外市場的人民幣離岸價更愈升愈有，更一度高見6.9422。下周二（8月11日）為人民幣滙改5周年，在岸價兌美元期內累計貶值約一成。不過，過往5年間在港開設的人民幣帳戶不斷增加，金管局指驟增約309萬個，或增54%，現約為878萬個帳戶。

金管局回應本報查詢指，截至今年6月底，在香港銀行開設的人民幣帳戶共約878萬個，維持穩步上升的趨勢；若與2015年7月底的大約569萬個相比，增加54%。

7月美滙指數跌逾4%，創近10年最大月度跌幅，同期人民幣兌美元上漲約1.3%，滯後於其他主要非美貨幣，主因7月下旬中美突爆發互關領事館的外交風波後，人民幣的升勢被打斷，從之前的6.9649退回7算水平。

美國《華爾街日報》引述消息報道，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），以及中國副總理劉鶴同意在8月15日舉行會談，評估中美第一階段貿易協議。消息帶動境內外人民幣雙雙升破6.96，並突破中美互關領館前的水平。市場人士分析，突破這一阻力位，或為人民幣進一步補漲打開空間，本季度有望挑戰6.9的整數關口；而人民幣離岸價於在岸市場收盤後，更一度升穿6.95關，高見6.9422，另方面，招商永隆新推3個月人幣定存息2.2厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪