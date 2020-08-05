【新冠肺炎】全球每15秒有1人死 死亡人數突破70萬

▲ 全球在過去兩周內，平均每日有近5,900人死於新冠肺炎，相等於約每15秒就有1人死。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球超過1,854萬人確診新冠肺炎，死亡人數更突破70萬。根據路透社統計過去兩周的疫情死亡數字，全球平均每隔15秒就有1人死於新冠肺炎。而美國的新冠死亡病例仍為全球最多。

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路透社報道，全球在過去兩周內，平均每日有近5,900人死於新冠肺炎，每小時約有247人死，相等於約每15秒就有1人死。

全球五大死亡病例最高國家（截至本港周三傍晚） 排名 國家 死亡病例 確診病例 1 美國 156,830 4,771,519 2 巴西 95,819 2,801,921 3 墨西哥 48,869 449,961 4 英國 46,295 307,256 5 印度 39,795 1,908,254

美國總統特朗普指出，美國的新冠肺炎疫情已得到控制。特朗普接受新聞網站Axios訪問時指，大量美國人死是事實，但他表示這並不代表美國政府沒有盡力而為，形容新冠肺炎是一場可怕的災難。

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新冠疫情最初蔓延至拉丁美洲的速度較慢，但拉丁美洲約有6.4億人口，再加上該地區的貧困人口較多和城市密度高，疫情較容易惡化。

根據聯合國的統計，拉丁美洲和加勒比地區有超過1億人生活於貧民窟。大部分人都未有正職，任職的工作通常欠缺社會保障，在疫情下為維持生計而如常工作，感染風險更高。

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責任編輯：何穎兒