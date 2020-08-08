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【共享泳池】想遊水又唔想同人逼？　Swimply讓用家一擁私人游泳池

環球政經 11:03 2020/08/08

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炎炎夏日，最好當然能跳進水中消暑，惟香港想游泳的話，除了到公共游泳池外，就只能到沙灘了。有沒有想過，游泳池都能出租？

其他文章：【尚品亭@iM網欄】如何開啟偽日本美食之旅 在港尋找日本美食百科全書

其他文章：【涼風有信Vincent@iM網欄】「庚子」流年在作怪 8月7日立秋 疫情轉好

共享游泳池應用程式Swimply是外國一款類似Airbnb的應用程式，在2018年推出，用戶可以按小時租用游泳池，還能使用業主所提供的設施例如燒烤架。創辦人希望用戶能輕易負擔使用豪華泳池的費用，而業主可以從經常未得到充分利用的泳池中獲得被動收入。

這個程式在疫情期間用戶激增2,000％，受歡迎程度可見一斑。Swimply目前只有美國、加拿大和澳洲的用戶能夠租用游泳池，香港的我們，或許要等待一下了。

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撰文 : 梁翠麗

加拿大 澳洲 美國 Airbnb 泳池 游泳 疫情
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