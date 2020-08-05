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【新冠疫苗】Novavax疫苗誘發強烈抗體反應 較康復者高4倍

環球社會熱點 17:28 2020/08/05

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新型冠狀病毒肆虐，新冠疫苗研發如火如荼，美國藥廠Novavax（美：NVAX）研發的新冠疫苗傳出好消息，藥廠指，所有接受疫苗測試的參加者身上都出現強烈抗體反應，水平較新冠肺炎康復者身上的高4倍。受消息鼓舞，Novavax股價場外急升近14%。

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Novavax周二公布測試數據，131名接受參加者，接受2次疫苗注射，前後相隔3周，35日後量度他們們體內抗體水平，發現全部參加者身上都產生中和抗體（neutralizing antibodies），且抗體水平較新冠肺炎康復者身上的高4倍。

副作用方面，8成受試者在注射後馬上出現敏感及疼痛，6成出現頭痛、肌肉痛及疲倦情況，但症狀輕微。8人出現較嚴重副作用，但不至嚴重到需要入院，上述症狀僅持續數日便消失。

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不過，Novavax的NVX-CoV2373疫苗測試屬最早期的第一階段，測試人數較少，疫苗是否有效，現階段仍難以斷言。有關報告已向醫學期刊提交，有待作同行評審及刊登。

首階段測試的成功，為接下來開展第2及第3階段測試增添理據，Novavax相信能在今年秋天開始第3階段測試，與Moderna、Sanofi、阿斯利康（AstraZeneca）等同業看齊。

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Novavax是最有希望成功研發出疫苗的藥廠之一，美國政府上月與Novavax簽訂協議，同意向Novavax撥款16億美元，資助疫苗研發及生產開支，目標是在明年1月前生產1億劑。

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責任編輯：文青青

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