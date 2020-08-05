【新冠疫苗】復星醫藥：中國新冠疫苗臨床試驗已開始　72名受試者接種

▲ 復星醫藥與BioNTech宣佈，新冠疫苗在中國的臨床試驗已開始，目前72名受試者已接種。

復星醫藥 （02196） 與BioNTech（美：BNTX）宣佈，在獲得國家藥監局臨床試驗批准後，截至目前已有72名受試者接種新冠疫苗「BNT162b1」。復星醫藥和BioNTech正在中國共同開發針對新冠病毒的mRNA疫苗産品，該試驗是BioNTech全球開發計劃的一部分。復星醫藥今日收報40.1元，升5.11%，成交5.5億元。

在中國進行的臨床I期試驗計劃招募144名健康受試者，以評估該候選疫苗的安全性和免疫原性，並確定劑量選擇。在臨床研究的第一階段，第一組接種的受試者將是健康的成年人（18 至55 歲），然後是健康的老年人（55 歲以上）。

作為雙劑量隊列設計的一部分，受試者將接受兩次注射，間隔21天，每次注射10微克或30微克候選疫苗或安慰劑。劑量範圍的選擇是基於此前在德國和美國進行的臨床試驗早期數據確定的。受試者將在江蘇省泰州I期臨床基地受試。

在臨床開發階段，BioNTech 將通過其在歐洲的GMP認證的mRNA生産設施提供疫苗的臨床供應。如果未來該疫苗獲得銷售許可，復星醫藥將在中國大陸及港澳台獨家商業化基於BioNTech mRNA技術平台研發的針對COVID-19的疫苗産品。

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編輯：陳健婷