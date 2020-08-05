【疫情影響】調查：34%港人更頻密檢視及管理個人財務

新冠肺炎疫情已持續了大半年，大家多了時間留在家中，會否多了時間面對自己心身健康和着手理財？據宏利的調查顯示，35％香港受訪者表示找到提升身體健康的方法，同時，有34%人更頻密檢視及管理個人財務。



該公司早前行《宏利亞洲康健調查》，涵蓋8個市場的2,400位持有保單的人士，當中包括香港的300位受訪者。調查深入評估當前疫情對各地經濟、個人財富以及投保習慣的長期影響。調查於5月下旬進行，涵蓋中國内地、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南。所有受訪者現時都擁有宏利或其他保險公司的保單。

所有本港受訪人士都關注疫情對本地經濟及個人財富帶來的長期影響。該調查亦顯示受訪人士均大幅增加使用電子商務、網上和電子服務以進行理財、購物和瀏覽新聞。

自疫情爆發以來，本港受訪人士當中有35％表示已找到提升身體健康的方法，另有31％開始跟進自己的心理健康狀況。

此外，香港受訪人士當中有34％表示，在疫情期間，他們比疫情前更頻密地檢視和管理個人財務，而大部分表示未來18個月内仍會繼續如此。這種主動的個人理財方式，當中有不少是透過網上渠道進行。

值得注意的是，有46%的本港受訪人士表示一旦失去主要收入來源，手頭積蓄不夠維持6個月的開支。



調查發現，亞洲區內人士在疫情期間所促成的習慣包括：網購意欲（55％）、使用網上聊天和網上支付等服務（50％）、透過網上渠道瀏覽新聞（39％）均有所提升。然而，相對於亞洲區内其他市場，港人在這些方面的比率處於較低水平。該公司估計，某程度上這由於香港是一個成熟市場，電子化的應用早已更為普及、根深蒂固而且更受人們信賴。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，看到港人，尤其是擁有保單的人士，顯然比以前更關注健康。調查結果亦表明，在2019冠狀病毒病的疫情期間，電子科技的應用大幅普及，因此有必要為港人開發更多電子平台和工具。

亞洲區内有62％已擁有保險的受訪者表示，有意在未來6至18個月內購買新的保險產品。相對於亞洲其他市場（例如印尼或菲律賓），香港儘管擁有相當高的投保率，有48％的受訪者仍表示有意進一步購買保險。香港受訪人士有意投保的首三類保險產品分別為危疾(17％)、住院保險(17％)及康健保險(19％)。調查顯示香港的受訪人士更願意透過電子渠道管理保險產品，加上對更健康活力的生活方式感到熱衷或重拾興趣；相信他們亦可透過保險公司的電子產品和服務，令生活更富趣味和更令人投入。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！