【恒大汽車】恒大健康揚言恒馳5年世界最大　中資4大電動車企市值與Tesla差多遠？

▲ 恒大健康大舉宣傳其「恒馳」新能源車品牌。

恒大健康 （00708） 未完成改名為恒大汽車，本周發布6款新能源車型「恒馳」，並揚言恒馳3年至5年內成為世界規模最大新能源車集團。恒大健康大肆宣傳恒馳，最新市值也媲美中資新能源車龍頭比亞迪 （01211） ，不過即使與其他主打新能源車或純電動車的內地車廠，中資新能源車股車值合計，也未及全球電動車企龍頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）一半。

中國車企、投資者近年大舉投資新能源車，傳統汽車車廠吉利 （00175） 也加快部署新能源汽車，但目前以新能源車為主打的中資汽車股主要有比亞迪、恒大健康，以及美國上市的蔚來汽車（美：NIO）、理想汽車（美：LI）。

綜合4間車企最新市值，和上半年新能源車銷量（見下表），4家公司市值合計8500億元，上半年新能源車銷售共8.46萬輛。

股份 市值（折合港元） 上半年新能源車銷量 比亞迪H股 （01211） 717億 6.07萬 比亞迪A股（深：002594） 2493億 恒大健康 （00708） 2929億 無 蔚來汽車（美：NIO） 1271億 1.42萬 理想汽車（美：LI） 1089億 0.97萬

相對而言，Tesla最新市值達2771.2億美元（折合21,478億港元），為全球最大的汽車股，較中資4大新能源車股市值總和，都要大出1.5倍。

以銷量計，Tesla 去年才超越比亞迪，但比亞迪年內受累內地新能源車補貼減、疫情影響，半年銷量大減58%，相反Tesla受惠內地設廠，整體銷量保持平穩增長，半年交付17.9萬輛，按年增13%。

內地將是電動車未來主要市場之一，隨了上述4大車股，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 都有投資的小鵬汽車也部署上市，中資新能源車股市值、規模都會增加。

恒馳在取得大量注視後，未來最大挑戰是向市場證明其產品能在激烈競爭中站穩住腳。

恒大健康向外稱，其廣東及上海生產基地將於2021年開始生產，兩廠首期規劃產能合共40萬，足以媲美Tesla上海超級工廠。另外，品牌亦正在天津和遼寧等地興建多個汽車生產基地。

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記者：麥德銘