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IGG中期多賺近9成利潤創新高　中期息連特別息50.2仙

即市財經 17:13 2020/08/05

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經典遊戲《王國紀元》月流水重拾升勢，回升至5,400萬美元高位水平。

IGG （00799） 上半年純利急升86%至10.3億元，經調整淨利按年升82.5%至10.4億元，中期利潤創集團歷史新高。董事會建議派發中期息每股25.1仙及特別息每股25.1仙，去年同期中期息為每股13仙，成為少數在疫市下加派息的企業。

期內，收入下跌12.8%至24.3億元，但相比於去年下半年已企穩回升。受惠居家抗疫，IGG遊戲業務企穩回升，經典遊戲《王國紀元》月流水重拾升勢，回升至5,400萬美元高位水平，並於7月突破6,000萬美元，創歷史新高。全球註冊用戶升至3.2億，月活躍用戶逾1300萬。

IGG 今日升1.7%，收報7.74元，成交額7870萬元。

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