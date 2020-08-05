【科網狂潮】新經濟股破頂未停 科技股升浪剛起步？

全球股市炒作科技熱潮，科技股紛創新高，美股納指連日破頂。今年以來科技股跑大市，市場關注是否有過熱迹象，不過有分析認為軟件股為首的科技股可能的升浪可能還是剛起步。

在疫情陰霾下，全球股市於今年初現大跌市，經歷3月份的低潮後才反彈。而科技股的反彈明顯，一早已收覆疫情的失地。在美股方面，主要反映科技股表現的納指，今年以來已錄得30次創新高；今以來，納指累升22%，遠遠跑贏標普500指數的升2%。由今年3月低位計，納指更累升6成半，反彈力強勁。

科技股升不停 納指今年30次破頂

本港科技股同樣跑出，科技龍頭ATMX帶動板塊上揚。從7月中剛推出的恒生科技指數按其回溯測試顯示，科技指數今年以來勁升6成，遠跑贏恒指期內1成的跌幅。

事實上，在疫情下，各地減少社交及人群聚集的措施凸顯了對科技服務的需求，無論是留家工作、學習，以至社交、娛樂及購物等，都依賴在網上進行。從最新的業績反映科技股亦是主要錄得業績增長的板塊，亦因而推動股價紛創新高。

疫情推高需求 新經濟受惠

港股的ATMX中，騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 及美團 （03690） 的業務中均具備受惠「宅經濟」的元素，成疫情的受惠股。

另一本港市場例子便是香港電視 （01137） ，在疫情下市民網上購物需求激增，集團亦早發盈喜預期轉型網購以來首次中期績業轉盈 ，加上每月營運數據顯示訂單量維持高企，推動股價於上月底創新高。

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美銀分析師Rick Sherlund指出，軟件股升浪才剛起步。他指現時新經濟的商業模式良好，估值遠未達高危水平。

責任編輯：錢家鋒