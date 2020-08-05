▲ 【美國大選】「拜登是癡呆」南韓執政黨研討會料特朗普勝

美國大選在即，南韓執政黨召開研討會，探討美國大選選情。會上有嘉賓表示，相信美國總統特朗普會勝出今屆美國大選，原因竟是民主黨總統候選人拜登「患有癡呆」。

《朝鮮日報》周二在《韓執政黨討論會上稱：拜登癡呆，特朗普當選可能性更高》一文指，共同民主黨韓朝文化體育合作特別委員會日前召開「2020美國大選展望」研討會。

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政經學院理事長金昌俊在會上表示：

「美國民眾希望（總統）擁有強而有力、健康的領導能力，而拜登是自己做了甚麼轉眼就忘掉，拜登患有癡呆。」

金昌俊又指，在總統候選人辯論上，特朗普比起拜登將會佔有絕對的優勢。

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金昌俊表示，對南韓有幫助的特朗普，而非連提問都聽不明白的拜登，指拜登當選無助改善南北韓關係。他相信，特朗普當選後，會優先解決北韓問題。

不過，由於金昌俊曾為美國共和黨黨員，主辦研討會的韓朝文化體育合作特別委員會委員長安敏錫表示，建議把研討會為是共和黨進行的美國大選預測。

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責任編輯：楊心悅