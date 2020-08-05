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香港電訊半年少賺12% 5G上客量至今近10萬（第二版）

即市財經 17:52 2020/08/05

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香港電訊半年少賺12%，中期分派0.301元，與去年同期基本持平。（湯炳強攝）

香港電訊 （06823） 公佈截至6月底半年業績，股份合訂單位持有人應佔溢利按年減少12%至18.98億元，每個股份合訂單位基本盈利25.06分，中期分派30.1分，與去年同期基本持平。以香港電訊今日收市價11.6元計算，周息率約6厘。

香港電訊上半年總收益按年減少3%至146億元，若未計流動通訊產品銷售，收益按年跌1%至136億元，反映上半年大部分時間實施的旅遊限制導致漫遊收益下降。EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）則按年跌3%至55.46億元。

4月以來5G上客量達10萬

董事總經理許漢卿透露，自4月1日推出5G服務以來，5G客戶至今已接近10萬，佔CSL及1010客戶的比例約4%，5G客戶的月費相對上升70元。在企業服務方面，未來將與不同行業範疇公司探討5G應用，例如已與仲量聯行合作，在超過200個物業安裝物聯網感應器，監察樓宇情況。

許漢卿續指，雖然遭遇疫情挑戰，但5G建網計劃會如期推進，爭取第三季尾5G網絡覆蓋擴大至90%，以便在第四季更多5G手機發佈時，上客速度可加快。她補充，除戶外網絡外，也會加快室內，例如港鐵、商場等的5G網絡覆蓋。

截至6月底，香港電訊流動通訊用戶按年跌5%至437.2萬名，後付客戶ARPU（每月每戶平均收入）為181元，按年跌8.6%。The Club會員按年增長7%至304萬名，「拍住賞」已開立賬戶按年增26%至263萬個。

（第二版新增5G相關內容）

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編輯：陳健婷

 

香港股票 業績公布 香港電訊－SS（06823） 香港 電訊

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