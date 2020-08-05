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【宏觀中國】留「子彈」應對逆境　馬駿：貨幣政策不用再加碼

股樓投資 17:30 2020/08/05

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中國經濟復甦情況勝預期，人民銀行官員早就放風下半年貨幣政策旨在「靈活、適度」，更講求要「精準滴灌」，政策收緊幾乎已成共識。而人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿近日的言論進一步證實了政策方向。

其他文章：【失業率續升】新西蘭驚現斷供潮　遲早到香港？

他指出，目前中國經濟已經處於一個比較明顯的復甦勢態，現有的財政、金融等措施，基本能夠保證今年底經濟恢復到6%左右的正常增長速度，故不需要再搞更力度的刺激。

無他，一旦市場流動性過分充裕，房地產、股市可能出現泡沫。更重要是，決策者要考慮未來經濟的不確定性。

其他文章：【港股追蹤】阿里健康配股籌百億　創近5年最大上市後集資

馬駿說：「比如中美關係未來一段時間會不會嚴重惡化，我們不知道，小銀行會不會出點事，我們也不知道，地方融資平台會不會出點事，我們也不知道。萬一有這些事情的話，我們可能還得有更多『子彈』。」

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撰文 : 高式古

中國 金融 銀行 經濟

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