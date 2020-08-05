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【財務自由】岑皓軒：財務自由關鍵不是富有　而是持有資產

理財智慧 17:10 2020/08/05

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《iMoney》「一家四口 離家出走」專欄作者岑皓軒馬漪楠夫婦，35歲達成財務自由後，6年前開展旅居生活，先後旅居泰國曼谷、中國成都，現於日本沖繩享受悠遊生活，輕鬆自在，財務自由讓他們得到辭工追夢，追求理想生活的自由。

相關訪問：【財務自由】一家四口旅居沖繩　岑皓軒：移居前準備多元資產　無懼動盪

他們在今年初推出《自遊人生 旅居藍圖》，分享財務自由心得及旅居實用貼士。書中談到財務自由的關鍵，並非擁有很多錢，而是持有資產。很多人都知道利用手上資產產生被動收入，當被動收入等於每月日常生活開支，便可以財務自由。

不過岑皓軒提醒大家要考慮未來通脹，以及應付不時之需，要預留資金和現金流。舉例每月家庭開支5萬元，較安全的狀態是被動收入是每月支出的1.5倍，即每月被動收入要有7.5萬元。額外的2.5萬元現金流，可再投資或放入家庭儲備基金，以備不時之需。

他以建立股票資產，收取股息為例，鼓勵港人早日開展財務自由的大計：

1.靈活運用戶口閒置資金來收取股息，使你的家庭每月或每季收入提高

2.很多時忙於工作，沒時間打理自己賺取的金錢；投資收取股息可以令財富慢慢增值，未來有更大的現金流

3.投資現金流（Invest in cash flow），而不是投資於賺差價、炒股票（Invest in capital gain），投資賺差價要經常留意最新市況，但投資現金流卻是簡單的等待上市公司按時派息，可騰出寶貴時間做自己喜歡的事

4.把握如何創造組合收入，幫輕整體的財務壓力，即使在職場短期休息，甚至放一個悠長假期，也不用擔心「手停口停」

5.如果有創業機會，股息收入可作為家庭開支部分支柱，以被動收入作後衛，讓自己專心向前闖

岑皓軒和馬漪楠今年初推出《自遊人生 旅居藍圖》，分享財務自由心得及旅居實用貼士。

節錄自第667期《iMoney Focus》封面故事。

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撰文 : 葉卓偉

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